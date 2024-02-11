Мартин Скорсезе снял для Суперкубка рекламу о вторжении инопланетян

Легендарный американский режиссер Мартин Скорсезе снял рекламную короткометражку «Hello Down There» («Эй, вы там, внизу!») для сервиса по созданию веб-сайтов Squarespace.
В ролике, который покажут во время Суперкубка, появляется и сам Скорсезе. Реклама рассказывает о прибытии инопланетян на Землю и их борьбе за внимание человечества.
После этого и сам Скорсезе появляется в видео, высовывается из своего автомобиля, и как будто не совсем понимая, что происходит, жалуется на пробки в Нью-Йорке.
В прошлом году Squarespace появлялась на Суперкубке с рекламой под названием «Сингулярность». В ролике актер Адам Драйвер и его клоны повторяли фразу «веб-сайт, который создает веб-сайты».