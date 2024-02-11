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Мартин Скорсезе снял для Суперкубка рекламу о вторжении инопланетян

Легендарный американский режиссер Мартин Скорсезе снял рекламную короткометражку «Hello Down There» («Эй, вы там, внизу!») для сервиса по созданию веб-сайтов Squarespace.

Мартин Скорсезе снял для Суперкубка рекламу о вторжении инопланетян
© Sostav.ru

В ролике, который покажут во время Суперкубка, появляется и сам Скорсезе. Реклама рассказывает о прибытии инопланетян на Землю и их борьбе за внимание человечества.

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После этого и сам Скорсезе появляется в видео, высовывается из своего автомобиля, и как будто не совсем понимая, что происходит, жалуется на пробки в Нью-Йорке.

В прошлом году Squarespace появлялась на Суперкубке с рекламой под названием «Сингулярность». В ролике актер Адам Драйвер и его клоны повторяли фразу «веб-сайт, который создает веб-сайты».

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Сильвестр Сталлоне
Адам Драйвер
Мартин Скорсезе
Райан Гослинг