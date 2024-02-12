160 лет назад открылся Московский зоологический сад - первый зоопарк в России

Московский государственный зоологический парк 12 февраля отмечает свое 160-летие. Это один из самых больших и старых зоопарков Европы и первый стационарный зоопарк в России.

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Главным инициатором его создания был профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Он называл зоосад (в тот момент он еще не был зоопарком) "живым музеем на открытом воздухе". Автором первых построек стал архитектор и предприниматель Петр Кампиони, а первым директором - специалист по сельскому хозяйству и лесоводству, профессор Яков Калиновский.

Место для зоосада было выбрано не сразу. Рассматривалось несколько вариантов: Измайлово, Царицыно и Пресненские пруды. Окончательный выбор пал на пруды. Уж больно живописным было место. К тому же, близко к центру города.

Для устройства "живого музея на открытом воздухе" был засыпан один из прудов и выкуплены соседние участки земли. 12 февраля (31 января по старому стилю) 1864 года здесь открылся Московский зоологический сад.

На момент открытия в нем содержалось 134 экземпляра домашних животных, 153 - диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся. Животных покупали, отправляли за ними экспедиции. Много крупных животных зоосаду дарили титулованные особы. Например, индийского слона подарил император Александр II, носорога - Великий князь Константин Николаевич Романов, а зебру - египетский хедив Измаил-Паша.

Вот неполный список животных, поселившихся в зоосаде в феврале 1864 года: два тигра, два хомяка, два льва, четыре серых кролика, один ягуар, один заяц беляк, один леопард, четыре морских свинки, одна гиена, две белки, шесть сусликов, один олень, два кенгуру, два дикобраза, два египетских гуся, четыре какаду, четыре попугая, три утки, один розовый скворец, аллигатор и четыре речные черепахи.

После революции зоосад национализировали. В 1922 году он перешел в ведение Моссовета. В 1923 году директором зоосада стал известный биолог Михаил Завадовский. При нем территория и коллекция животных увеличились почти вдвое. Появились научно-исследовательские лаборатории и ветеринарные центры.

В 1927 году открылась Новая территория. На ней звери содержались не в клетках, а в просторных вольерах, отделенных от зрителей рвом с водой. Так зоосад стал зоопарком - одним из самых популярных мест отдыха москвичей. В 1938 году его посетили 3 млн человек, что в 10 раз больше, чем до революции.

После бомбардировки в июле 1941 года часть животных была эвакуирована в Свердловский зоопарк. Тем не менее, значительная часть коллекции - слоны и практически все хищники - осталась в Москве. Неравнодушные сотрудники зоопарка круглосуточно были возле своих питомцев: приносили из дома одеяла, закрывали разбитые окна, успокаивали испуганных животных во время налетов.

В 1970-1980-х годах Московский зоопарк из-за финансовых проблем начал ветшать и разрушаться. Животных, зачастую, было нечем кормить. Ситуация стала меняться только в начале 1990-х, когда началась долгожданная генеральная реконструкция.

Сегодня на территории Московского зоопарка содержится почти 1300 видов представителей фауны, это более 10,5 тыс. особей, многие из которых занесены в Красную книгу.