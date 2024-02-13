Transactions of the Philological Society: древняя кушанская письменность расшифрована на 60%

Ученые из Кельнского Университета в Германии смогли расшифровать 60% кушанской письменности, которая была оставлена древней Кушанской империей в Центральной Азии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Transactions of the Philological Society.

Кушанское царство — основанное кушанами древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии, период расцвета приходится приблизительно на 105—250 годы н. э. Государство имело дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем.

После распада империи остались множество надписей, которые ученые уже долгое время пытались расшифровать. Открытие двуязычной надписи в ущелье Алмоси на северо-западе Таджикистана в 2022 году послужило ключом к расшифровке. Это событие стало стимулом для ученых пересмотреть подходы к проблеме и вновь взяться за анализ.