С XIV века православная церковь была главной опорой самодержавия. К февралю 1917 г. она оставалась внушительной силой: свыше 100 тыс. человек белого духовенства и более 50 тыс. монашествующих в 1025 мужских и женских монастырях.

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Но в царствование Николая II церковь перестала быть монолитом. Вспомним октябрь 1905 г., всероссийскую политическую забастовку. В ней участвовало свыше 1,75 млн рабочих и служащих. Это общеизвестно. Но мало кто знает, что вместе с рабочими бастовали … семинаристы. Из 57 семинарий к забастовке присоединились 43!

А в Московской духовной академии под влиянием учащихся ректор отслужил панихиду по «болярину Петру»… лейтенанту Петру Шмидту, возглавившему восстание на крейсере «Очаков» и расстрелянному по приговору военного суда.

После подавления первой русской революции, в 1908-1912 годах, до 80% семинаристов отказывались принимать сан и уходили кто в бизнес, кто в подполье. В руководстве партии эсеров каждый десятый был семинаристом. Из семинаристов вышли Иосиф Джугашвили, Анастас Микоян, Симон Петлюра.

С самого начала Февральской революции православная церковь отказала в поддержке Николаю II. 27 февраля, на последнем до отречения царя Синоде, его члены отказались выпустить воззвание к населению Петрограда не бунтовать, а иначе последуют кары небесные. Иерархи церкви не поддержали протестующих, но и подписать воззвание не пожелали.

3 марта 1917 года Временное правительство уволило обер-прокурора Синода недалёкого и малограмотного Николая Раева и назначило Владимира Львова. Тот был помещиком средней руки – 4608 десятин земли, а с 1915 г. – членом Бюро Прогрессивного блока. Уже тогда думская оппозиция прочила его в обер-прокуроры.

4 марта 1917-го новый обер-прокурор Львов провозгласил «Свободу церкви», а из зала Синода было вынесено императорское кресло. 9 марта вышло воззвание Синода о поддержке Временного правительства.

Чуть раньше, 7 марта, был организован «Всероссийский Союз демократического православного духовенства и мирян». Его возглавил священник Александр Введенский. Так возникло движение обновленцев, называвших себя «Живая церковь».

Вообще говоря, движение за обновление церкви в среде русского православного духовенства возникло ещё во время революции 1905 года. Обновленцы предлагали разрешить вторые браки вдовым священникам, дозволить епископам жениться, перейти полностью или частично в богослужении на русский язык, принять григорианский календарь, демократизировать церковную жизнь.

Позже эмигрантская церковь будет называть обновленцев агентами ГПУ. Но «Живая церковь» возникла за 4 года до создания ГПУ, когда Ленин ещё находился в Швейцарии.

Львов поддержал обновленцев, которые издавали свою газету «Голос Христа» на средства Синода. Первым делом обер-прокурор произвёл «чистку» ведомства, оставив из его членов только архиепископа Сергия Страгородского.

На Поместном Соборе 1917-1918 годов сторонники «обновления» оказались в меньшинстве и поэтому перешли к полуподпольной деятельности.

На Всероссийском Соборе в ноябре 1917-го был избран патриархом Виленский архиепископ Тихон (Белавин). Формально он призывал Церковь держать нейтралитет в Гражданской войне. Но никак не осудил священников (около 6000), ставших капелланами в белых армиях. Мало того, посылал иконы командующим этими армиями.

Тихон в своих выступлениях резко критиковал политику Советской власти, в том числе изъятие церковных ценностей для помощи голодающим.

5 мая 1922 г. Тихон был вызван в суд, а затем помещён под домашний арест в казначейских покоях Донского монастыря.

12 мая 1922-го прибывшие из Петрограда протоиерей Александр Введенский с двумя своими единомышленниками священниками Владимиром Красницким и Евгением Беликовым в сопровождении сотрудников ГПУ прибыл в Троицкое подворье на Самотёке, где тогда находился под домашним арестом патриарх Тихон.

Обвинив его в опасной и необдуманной политике, приведшей к конфронтации церкви с государством, Введенский потребовал, чтобы Тихон на время ареста отказался от полномочий. По некотором размышлении Тихон подписал резолюцию о временной передаче церковной власти с 16 мая митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преображенскому).

15 мая 1922 г. депутацию обновленцев принял председатель ВЦИК Михаил Калинин, и на следующий день было объявлено об учреждении нового Высшего Церковного Управления (ВЦУ). Последнее полностью состояло из сторонников обновленчества. Первым его руководителем стал епископ Антонин (Грановский), возведённый единомышленниками в сан митрополита.

pravenc.ru/РГИА // Антонин (Грановский)

16 июня 1922 г. митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), Нижегородский архиепископ Евдоким (Мещерский) и Костромской архиепископ Серафим (Мещеряков) публично признали обновленческое ВЦУ единственной канонической церковной властью. Однако мудрый Сергий Страгородский всё осознал и 23 октября 1922-го порвал с обновленцами.

Те обратились за признанием к Константинопольскому патриарху. Какая драка происходила под турецким ковром, до сих пор неизвестно. А историки наши даже и не пытаются разобраться.

На Константинопольского патриарха Мелентия сильно давило правительство Англии, чтобы тот не признавал обновленцев. Московское подворье Константинопольского патриархата во главе с архимандритом Василием, наоборот, было целиком на их стороне. В конце концов, новый патриарх Григорий признал обновленцев.

Кремль не остался в стороне от церковных игр Константинопольского патриархата. 26 ноября 1921 г. из Советской России в турецкий Трабзон на итальянском пароходе «Саннаго» прибыл нэпман Михайлов. 19 декабря он встретился в Анкаре с Мустафой Кемалем (будущим Ататюрком).

А ранее, 11 ноября, Михайлов на целый день останавливался в Кескине, где несколько часов беседовал с папой Эфтимом. Протурецкая часть православного духовенства создала альтернативу Константинопольской патриархии в виде новой церкви во главе с папой Эфтимом – близким другом Мустафы Кемаля Павлосом Карахисаридисом.

Позже выяснилось, что нэпман Михайлов был членом Политбюро Михаилом Фрунзе, а итальянский пароход «Саннаго» – базой подводных лодок «Георгий», который скрытно сопровождали подводные лодки АГ-23 и АГ-24.

О чём беседовали Фрунзе с Кемалем более-менее известно, а о чём с Эфтимом – можно только догадываться. Явно, речь шла о какой-то грандиозной духовной авантюре.

29 апреля 1923 г. в Москве в храме Христа Спасителя был открыт «Второй Поместный Всероссийский Собор» (первый обновленческий). 3 мая Собор вынес резолюцию о поддержке Советской власти и объявил об извержении из сана и лишении монашества патриарха Тихона. Патриаршество было упразднено как «монархический и контрреволюционный способ руководства Церковью». 5 мая, по докладу митрополита Антонина, Собор постановил перейти на григорианский календарь с «12 июня текущего года».

Собор узаконил равнозначность женатого и безбрачного епископата и второбрачие клириков. Сохранялся «культ мощей», идея «личного спасения». Монастыри закрывались и превращались в трудовые коммуны и церковные приходы. ВЦУ упразднялось. Вместо него был образован Высший церковный совет (ВЦС) из 18 членов под председательством Антонина (Грановского).

К осени 1923-го к обновленцам перешло большинство приходов по всей стране. В Петрограде таких было 115 из 123.

Патриарх Тихон оценил ситуацию и признал Советскую власть. В итоге 27 июня 2023 г. его освободили из-под ареста. После этого начался отход многих приходов от обновленчества.

В начале октября 1925 г. на Втором обновленческом Соборе обновленцы предложили тихоновцам объединиться. Патриарх Тихон к этому времени умер, но местоблюститель Пётр объявил обновленцев «незаконным сборищем».

Любопытно, что храм Христа Спасителя с 1926-го по 1931 год был у них главным. Но в 1931-м он был разрушен.

К 1 апреля 1936 г. на территории СССР имелось 2876 обновленческих церквей. Действовало 26 митрополий и Украинский экзархат. Три церкви: во Владивостоке, Баку и Якутске – состояли в непосредственном ведении обновленческого первоиерарха.

В 1937-1938-м обновленцы вместе с тихоновцами попали под каток репрессий. Было расстреляно 86 обновленческих архиереев.

В 1939-1940-м к Советскому Союзу присоединились обширные области Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии и Северной Буковины, Прибалтики. При этом многочисленные православные храмы и монастыри, находившиеся на этих территориях, вошли в подчинение Московской Патриархии, а не обновленцев.

Это, безусловно, усилило тихоновцев, но Сталин ещё не сделал выбор. 13 октября 1941 г. из Москвы в Ульяновск в эвакуацию в одном спальном вагоне было отправлено всё руководство обновленцев и тихоновцев.

4-5 сентября 1943 г. состоялась встреча Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) в присутствии наркома иностранных дел Вячеслава Молотова и полковника госбезопасности Георгия Карпова.

Выбор был сделан. 8 сентября 1943 г. Сергий стал патриархом, в 1944-м начался развал обновленческой церкви. Официально её концом считается смерть Александра Введенского 25 июля 1946 года.