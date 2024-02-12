В Красную книгу Камчатского края внесут тихоокеанского моржа
Тихоокеанский морж, количество которого стремительно сокращается, будет внесен в Красную книгу Камчатского края. Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.
"Место обитания тихоокеанского моржа - север Камчатского края, труднодоступные места Олюторского района. За последние 40 лет численность этих моржей снизилась с 20 тыс. до 1 тыс. особей - это связано с изменением климата, ведь морж тяготеет к ледовым полям, а также с антропогенным влиянием и браконьерским промыслом. Когда морж получит особый природоохранный статус, это даст дополнительные инструменты для его охраны, в частности, в борьбе с браконьерами", - написал губернатор.
Как сообщили ТАСС в краевом министерстве природных ресурсов и экологии, тихоокеанский морж - промысловый подвид моржа, самый большой из трех подвидов, населяющих российскую Арктику. Всего в Красную книгу Камчатки занесены 126 видов, из которых 30 - рыбы, 23 - млекопитающие, 60 - птицы, а также 13 беспозвоночных и 12 насекомых.