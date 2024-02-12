Как Жанна Д’Арк спасла Францию

Есть утверждение, что личности в истории не имеют никакого значения, а все решают объективные факторы – условия, которые сложились. Это верно, но без личностей, которые сумели этими условиями воспользоваться тоже ничего бы никогда не случилось. А часто именно они все эти благоприятные факторы и формируют. Именно это случилось с Орлеанской девой, спасшей Францию от англичан. Ровно 595 лет назад, 12 февраля 1429 года, Жанна Д’Арк впервые официально появилась на исторической сцене – ей, наконец, поверили.

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К этому моменту Франция почти век, с 1337 года, полыхала в Столетней войне (всего она 116 лет продлится). Изначально более могущественная и развитая, чем Англия, страна проигрывала битву за битвой.

Особенно тяжело стало, когда на английский престол взошел молодой король Генрих V, который оказался талантливым полководцем. Именно он сумел разбить превосходящие силы противника в битве при Азенкуре в 1415 году, когда в плен попала практически вся французская аристократия.

Францией, в свою очередь, правил обезумевший король Карл VI. Поражение следует за поражением. В этих условиях королева Изабелла Баварская в 1420 году подписывает предательский договор в Труа. По нему, после смерти Карла VI, Франция переходит под правление Генриха V Английского, а сам он женится на дочери Карла и Изабеллы Екатерине. Законный наследник дофин Карл от престола отстраняется.

Но дальше история снова выдает неожиданный кульбит. Внезапно умирает Генрих V, по основной версии от дизентерии. В военных походах в то время это дело обычное – вода плохая и понос выкашивал целые армии. А буквально вслед за ним, через два месяца, покидает этот мир и безумный Карл VI.

Королем Франции провозглашают десятимесячного сына Генриха, а герцог Бедфордский стал регентом. Но законный в глазах французов наследник престола дофин Карл не признает ни первый договор в Труа, ни малолетнего английского короля. Саму Францию, в довершение ко всем бедам, начинает раздирать гражданская война между бургундцами и арманьяками.Значительная часть Франции также отказывается терять независимость и продолжает сопротивление. Одним из его центров стал Орлеан. Это было особенно важно, поскольку Париж уже был занят англичанами.Вот в этот драматический момент и появляется Жанна Д’Арк.

Жанна д’Арк. Миниатюра второй половины XIX / начала XX в.

Считается, что она родилась в 1412 году в Лотарингии в деревне Домреми в семье крестьянин Жака Д’Арк и Изабеллы де Вутон. Хотя впоследствии появились версии, что она была внебрачной дочерью королевы Изабеллы Баварской и Людовика Орлеанского. По другой – короля Карла VI Безумного и Одетты де Шамдивер.

Во всяком случае, этим объясняли почему впоследствии Орлеанскую деву принимали с таким почетом, а королевские особы общались на равных – в Средние века такое в отношении плебеев было немыслимым. Может, оно и так. Но не стоит забывать, что Жанну Д’Арк почитали святой, а это не только уравнивало ее в положении с аристократией, но и ставило выше.

В 13 лет Жанне стали слышаться голоса. По ее утверждению к ней приходили архангел Михаил, святые Екатерина Александрийская и Маргарита Антиохийская. Они убеждали, что именно девушка должна спасти Францию и возвести на трон дофина Карла.

Тут надо сказать, что во Франции в это время гуляло пророчество, которое приписывали аж волшебнику Мерлину из окружения легендарного короля Артура. Мол Францию погубит распутная женщина и спасет девственница. За распутницу почитали королеву Изабеллу Баварскую, которая подписала договор в Труа. И все ждали девственницу.

Жюль Бастьен-Лепаж «Видение Жанны д’Арк» (1879)

Впоследствии ученые, не только историки, пытались объяснить видения возможным психическим заболеванием Жанны Д’Арк. Галлюцинации при таких болезнях действительно случаются. Но было одно обстоятельство, которое никак с этим не вязалось – Жанна постоянно, рассказывала о предстоящих событиях и во всех подробностях о которых не могла знать. И эти пророчества фиксировались до того, как они исполнятся. Именно это и заставило в итоге современников отнестись к ней серьезно.

В 16 лет Жанна Д’Арк решила, что пора осуществить предназначенное. С этой целью она направляется в город Вокулер и в мае 1428 года обращается к коменданту крепости Роберу де Бодрикуру с просьбой доставить ее в Шинон к дофину. В качестве причины указала, что обязана снять осаду с Орлеана, короновать Карла в Реймсе и потом изгнать англичан из Франции. Де Бодрикур хохотал до слез.

С началом осады Орлеана англичанами Жанна в январе 1429 года вновь приходит к Бодрикуру. Он уже только досадливо отмахнулся – не до тебя с твоими фантазиями!

Но слух о непорочной деве, которая наконец-то появилась, уже расползся по городку и окрестностям. И к ней потянулись паломники. Тут надо сказать, что Жанна Д’Арк была не первой, до нее уже объявлялись девицы, которые утверждали, что именно они должны исполнить пророчество. Однако при первой же проверке становилось ясно, что это просто самозванки, которые решили воспользоваться случаем.

Так что скепсис коменданта понять можно. Но тут начали случаться необъяснимые вещи – например, куры вдруг престали нестись. Да и народ поверил и вон как стал почитать. Французам очень хотелось чуда. И Де Бодрикур решил, что может и не стоит игнорировать девушку.

Он уже сам приходит к ней в дом горожанина Анри Ле Ройе, который приютил Жанну Д’Арк. Та встречает его упреками, что из-за того, что комендант не пускает ее к Карлу, французы сию минуту, в этот день, проиграли Селедочную битву при Рувре. Причем, по установившейся традиции, обладая превосходящими силами.

«Селедочной» битву назовут позже, потому что французы напали на большой обоз под серьезной охраной, который вез провиант для английской армии из Парижа. Для обороны те поставили повозки кругом, а французы ударили по нему из пушек. Разбомбив все бочки с рыбой. В результате все поле битвы было в селедке. Де Бодикур был поражен. Девушка по определению не могла об этом знать, ведь только от указанного ею места битвы сведения идут десять дней. Он заявил, что если они подтвердятся, то он препроводит Жанну Д’Арк к Карлу. Было 12 февраля 1429 года.

Памятник Жанне д’Арк в Париже (скульптор Э. Фремье, 1874)

Вскоре пришло известие о поражении в Селедочной битве. Подробности совпали с тем, что рассказала Жанна Д’Арк. Де Бодикур выполнил обещание и дал сопровождающих. Деву вышел провожать весь Вокулер.

Со своим маленьким отрядом она благополучно проезжает через захваченную англичанами Шампань и Бургундию – союзницу Англии. Уже 6 марта Жанна Д’Арк прибывает в Шинон, где безошибочно узнает Карла, который специально затерялся в толпе придворных.