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12 февраля: чем запомнился этот день в мировой истории

12 февраля — 43-й день 2024 года по григорианскому календарю и 30-й — по юлианскому. Граждане России, а также других стран мира отмечают более десятка праздников, кроме того, на этот день выпадает еще и 10 тезоименитств. Расскажем, чем еще известна эта дата в мировой истории.

12 февраля: чем запомнился этот день в мировой истории
©  freepik.com

Праздники, именины и народные приметы 12 февраля

В 2024 году на 12 февраля приходятся следующие праздники и значимые даты:

  • день Чарлза Дарвина;
  • день чистки компьютеров;
  • день борьбы с эпилепсией;
  • день охраны безопасности в обществе;
  • день красной руки (запрет на участие в боевых действиях детей-солдат);
  • день здоровья репродуктивной системы;
  • день новых троп;
  • день пудинга из слив;
  • день науки и гуманизма;
  • день брачных контор;
  • день свободного брака;
  • день сумасшедшего желудка;
  • день борьбы с раком желчных протоков.

Кроме этого, христиане в эту дату отмечают Трехсвятие — поминают трех значимых святых в Православии: Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.

  • Также на этот день выпадает тезоименитство для:
  • Пелагеи;
  • Владимира;
  • Ивана;
  • Василия;
  • Максима;
  • Петра;
  • Степана;
  • Григория;
  • Федора;
  • Яна.

Праздники 12 февраля

У славян для этого дня было несколько важных примет и поверий:

  • вороны прячут голову под крыло — к холодам;
  • воют волки, а зайцы подходят близко к жилью — к лютой стуже;
  • полевки бегают по снежному насту — к скорому теплу;
  • в этот день женщинам запрещены любые работы с тканью и пряжей, нельзя даже стирать;
  • любая мужская работа по хозяйству будет спориться.

Важные даты для 12 февраля 2024 года

В этом году 12 февраля, как и во все предыдущие годы, в календаре будет несколько важных памятных дат:

1429 — семнадцатилетняя Жанна д’Арк заявляет о том, что ей предписано изгнать узурпаторов и покончить с осадой Орлеана.

1818 — государство Чили заявило о независимости от Испании.

1832 — группа островов Галапагос присоединена к Эквадору.

1864 — открытие первого зоопарка в Москве.

1865 — выдающийся русский ученый, химик Дмитрий Менделеев успешно провел защиту работы «О соединении спирта с водою».

1884 — в Америке запатентована система подачи чернил для капиллярных авторучек, которую изобрел продавец канцтоваров Л. Е. Уотерман.

1898 — британец Генри Линдфильд стал первой в мире жертвой автомобильной катастрофы.

1912 — вдова китайского императора Цыси подписала отречение от престола от имени несовершеннолетнего Пу И.

1931 — папа Пий XI впервые выступил перед паствой по радио Ватикана.

1938 — гитлеровская Германия заявила об аншлюсе Австрии.

1941 — первый в мире пациент полностью выздоровел благодаря применению пенициллина.

1947 — на Дальнем Востоке в горах Сихотэ-Алинь упал метеорит.

1955 — совмин СССР утвердил решение о создании полигона для запуска ракет на территории Казахской ССР, который получил название Байконур.

1957 — американский физик и химик Роберт Венторф впервые получил в результате опытов кубический нитрид бора — одно из наиболее твердых веществ в мире.

1958 — в Китае началась кампания по уничтожению сельхозвредителей, из-за которой в стране было уничтожено большое количество воробьев, что позже вылилось в массовый неурожай и голод.

1961 — СССР вывел на заданную орбиту первую автоматическую межпланетную станцию «Венера-1».

1973 — на орбиту Марса вышла советская автоматическая межпланетная станция «Марс-5».

1974 — арест писателя Александра Солженицына.

1979 — первый океанографический спутник «Космос-1076» успешно запущен в СССР.

1994 — король Норвегии Харальд V в Лиллехаммере дал старт XVII зимним Олимпийским играм.

1994 — кража одной из версий полотна «Крик» кисти Эдварда Мунка из Национального музея Норвегии.

1998 — в Париже было подписано международное соглашение о запрете клонирования человека, которое подписали 19 стран.

1999 — Сенат США не принял импичмент президенту Биллу Клинтону на волне скандала с Моникой Левински.

Истории
Моника Левински
Дмитрий Менделеев
Александр Солженицын
Билл Клинтон
Сенат США