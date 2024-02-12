1000 лет одиночества. Как общины Канарских островов выживали в изоляции

Канарский архипелаг состоит из семи больших, сейчас обитаемых, и шести маленьких остров. Он расположен всего в 100 км от побережья Африки и был известен уже в античные времена — здесь побывали и греки, и римляне, и финикийцы.

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Сейчас стало понятно, что заселили архипелаг не представители великих цивилизаций, да и случилось это намного позднее великих экспедиций древности. Анализ ДНК людей и растений помог понять, откуда первые поселенцы пришли на Канарские острова и как они жили там почти 1000 лет — в суровых условиях, но с богатой культурой. О результатах исследований сообщает Science.

Не арийцы, не кроманьонцы

Спор о том, чьими потомками были коренные (для прибывших туда в позднем Средневековье европейцев) жители архипелага, не могли разрешить несколько столетий. Французы считали их кроманьонцами — как доисторические люди во Франции. Немцы в определенный период — арийцами. Испанцы — родичами тех древних людей, что заселяли их Пиренейский полуостров.

«Совсем недавно исследования начали проводить археологи с самих Канарских островов. Они использовали как доказательства древние кости, гены живых людей и 1000-летние зерна ячменя. Анализируя древнюю ДНК костей, датированных радиоуглеродом, археологи обнаружили, что первые островитяне имели самые сильные генетические связи с амазигами. Наскальные надписи на островах также перекликаются с алфавитами амазигов», — говорится в сообщении.

Амазиги сейчас известны как берберы — тот самый народ, что населяет всю северо-западную Африку. В начале нашей эры, накануне заселения Канар, амазиги были представлены множеством общин: от сельских поселений скотоводов до королевств с крупными городскими центрами, находившимися под сильным влиянием римской культуры.

Канарские ученые секвенировали полностью геномы 49 древних людей, живших на семи основных островах примерно в 300–1500 годах нашей эры. И стало понятно, что люди, заселившие восточные и западные острова, определенно были из совершенно разных, не связанных близко общин.

Поскольку эти различия очень ярко видны в ДНК на протяжении тысячи лет, можно говорить о том, что генофонд общин с разных островов не смешивался. Еще более убедительное доказательство — в останках людей на разных островах хромосомы, унаследованные от каждого из родителей, были близкородственными, что является признаком небольшой замкнутой популяции.

Однако небольшие притоки свежей крови все же могли быть. Но прослеживается это не на генетическом, а на археологическом уровне. Так, на Гран-Канарии меняются традиции захоронения — в первый раз около 600 года н.э., затем — около 1200 года. Видны нововведения и в строительстве домов, и в изготовлении керамики. Возможно, их привнесли новые небольшие группы переселенцев из Африки, а может быть — это была эволюция существовавшей на острове культуры.

В поисках лучшей жизни

Согласно этим последним исследованиям, заселение Канарских островов началось около 1800 лет назад. Но почему? На этот вопрос ни археология, ни генетика ответить не могут.

По одной из версий, неугодные племена амазигов могли быть депортированы римлянами. Но это было бы странно, потому что о такой практике ни в Империи, ни в Республике известно не было — римляне обычно или уничтожали, или делали рабами проблемные группы населения.

Со ссылкой на археолога из Оксфордского университета (Великобритания) Питера Митчелла выдвигается версия, что амазиги сами покинули родину и перебрались на Канары. Например, в результате конфликта с соседями, вызванного засухой, или римской экспансии.

«Некоторые острова могли показаться оазисами по сравнению с пустыней, откуда пришли эти поселенцы. Люди могли думать, что это стоит того — пересечь Атлантику, чтобы попасть сюда, мол: «Мы никогда не видели столько деревьев!», — говорит Митчелл.

Но почему спустя 1000 лет европейцы не обнаружили даже намека на возможность общения между островами, а генофонд людей и сельхозкультур был ограничен в пределах каждого отдельного острова? Вероятно, считают специалисты, дело в том, что туземцам сначала было незачем уплывать — ресурсов для торговли они не имели. А со временем их потомки забыли, как это вообще делается.

Голодные Канары

Поселенцы привезли с собой скот и семена для посевов. Несмотря на многовековую изоляцию, жители каждого из Канарских островов не просто выживали — они успешно адаптировались. На каждом острове были тысячи, а то и десятки тысяч жителей.

Каждая община выработала свои уловки для выживания в зависимости от условий острова. Ведь они разнятся по размеру: самый маленький среди обитаемых, Йерро, 269 кв. км, самый большой — Тереифе, в семь раз масштабнее; различаются и по природным условиям. На некоторых есть вулканы, настоящие горы до 3718 м высотой. На одних вся растительность — это засыхающие кактусы и дикий можжевельник, а на иных — вечнозеленые сосновые и лавровые леса. Где-то для распашки доступны жалкие клочки каменистой земли, на других — обширные угодья и высокая влажность благодаря северо-восточным пассатам.

На Гран-Канария (и только здесь) местные жители вырубали в вулканических породах небольшие ниши-гроты, облицовывали их и закрывали деревянными дверьми, чтобы защитить припасы — судя по остаткам разномастных семян, свой склад был у каждой семьи. Исследовав семена, ученые восстановили рацион туземцев, но только для этого острова: они выращивали, собирали и хранили в пещере ячмень, твердую пшеницу, чечевицу, фасоль и инжир. Радиоуглеродное датирование показало, что семенам было около 1000 лет — то есть, хранилище использовали за несколько веков до прихода европейцев.

Но если Гран-Канария получает до 1 метра осадков в год и благоприятен для сельского хозяйства, то на других островах выпадает от 10-20 см. Поэтому, например, на Йерро среди засушливых пустырей и скал из злаков уцелел только ячмень — и жители кроме скудного урожая собирали еще и дикие коренья (стачивая о них зубы за несколько лет почти до десен), а также разводили мелкий скот типа коз. На Фуэртевентуре признаки ячменя, пшеницы и чечевицы исчезают после VIII века н.э., а европейцы XV века отмечали, что жители питались, в основном, мясом домашнего скота и морепродуктами.

ДНК семян ячменя возрастом 600-1000 лет, найденных в жилищах и зернохранилищах на трех островах, доказывает, что на каждом острове существовал отдельный штамм, но все они произошли от общей разновидности, которая около 2000 лет назад отделилась от известного в Африке сорта. Более того, ячмень, выращиваемый на Канарах сегодня, очевидно связан с семенами из гротов-складов.

«Так много знаний было потеряно, когда испанцы завоевали острова! Очень здорово, что мы можем преодолеть эту потерю информации. Есть ту же самые, в некотором смысле, пищу — это живая связь с прошлым», — говорит Дженни Хагенблад, генетик эволюции растений из Линчепингского университета (Швеция), участвующая в исследовании ДНК древних канарских злаков.

Также ученые пришли к выводу, что в первые годы после переселения жители островов еще общались — разные штаммы ячменя скрещивались. Но позднее даже такие плавания сошли на нет — и люди оказались в полной изоляции.

При этом уровень насилия на островах был намного выше обычного — например, на Гран-Канарии следы ударов, полученных задолго до смерти, были на черепе каждого третьего мужчины и каждой пятой женщины. На Йерро повреждены 50% мужских черепов и 28% женских. Возможно, существовало что-то вроде ритуальных сражений для общества, где не хватает еды и некуда уехать.

Особая культура

Дефицит продовольствия и тяжелые условия жизни при этом не привели к полному упадку культуры.

«Я не согласен с этой точкой зрения (о том, что жизнь была примитивной — прим. Ред.). Я склоняюсь к тому, что жизнь этих людей глубоко связана с миром природы, и особенно с растениями», — говорит археоботаник Джейкоб Моралес из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Он указывает на то, как изобретательны были ранние канарские общины, сумевшие приспособиться к чуждому для них миру.

«Первые поселенцы почти наверняка прибыли из мест, где была развита металлургия, однако они заново изобрели орудия труда из камня, дерева и кости, столкнувшись с миром без металлической руды. И они жили богатой в культурном отношении жизнью, о чем свидетельствуют замысловатые гобелены, глиняные фигурки, гравюры на камне и — на стене по крайней мере одной пещеры Гран-Канарии — сложные геометрические картины, которые могут представлять собой календарную систему», — отмечает ученый.

Как это часто случалось, уклад жизни на Канарах разрушили европейские колонизаторы. Первый известный контакт датируется концом XIII — началом XIV века. А после 1400 года началось завоевание островов испанцами — на это потребовалось почти 100 лет. До встречи с европейцами только на Гран-Канарии жили от 10 тысяч до 60 тысяч человек, к концу войны — 2000.

«Нам сказали, что все коренные жители исчезли. Неправда. Мы знаем это благодаря результатам ДНК», — говорит археолог Джонатан Сантана из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

И действительно, в геноме современных жителей архипелага 15-20% — это ДНК, унаследованная от коренного населения. При этом среди мужских Y-хромосом ее менее 10%. И это объяснимо, так как женщины в такой ситуации с большей вероятностью могли иметь детей: в результате смешанных браков и сексуального насилия.