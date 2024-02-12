Что Пугачева и Галкин до СВО говорили про Путина, власть и политику России

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на фоне СВО неоднократно критиковал российскую власть. Народная артистка СССР Алла Пугачева заявляла, что солидарна с супругом. Что они говорили о политике еще до начала спецоперации?

Что говорила Пугачева о политике и Путине

Алла Пугачева ранее поддерживала президента России Владимира Путина, а также правящую партию «Единая Россия». Артистка накануне выборов в Госдуму в 2007 году снялась в агитационном ролике фракции.

Позднее в интервью Владимиру Полупанову певица призналась, что изначально не хотела участвовать ни в каких политических кампаниях, но «сейчас по-другому нельзя». Тогда Алла Пугачева заявила, что российское общество еще не созрело для европейской демократии и нуждается в сильном лидере, каким и является Владимир Путин.

С 2005 до 2008 года артистка состояла в составе Общественной палаты при президенте РФ, где занималась вопросами социального развития. Алла Пугачева нередко критиковала пенсионную систему и выступала за создание женской партии.

«Достало уже видеть то, в какой нищете живут наши люди! С возрастом начинаешь острее все это чувствовать. Была бы жива Старовойтова (политик Галина Старовойтова. — NEWS.ru), я была бы рядом с ней. У нас была такая замечательная дружба! Ира Хакамада, Галя Старовойтова и я. Мы много говорили в свое время о создании женской партии. Но смерть Старовойтовой все разрушила. А сейчас для меня главное — свой флаг не запачкать», — отметила Пугачева.

В 2014 году Алла Пугачева публично поблагодарила Путина, когда президент ей лично вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Если бы можно было написать песню, чтобы от нее настал мир-мир-мир во всем мире, то я бы такую песню спела. Спасибо вам», — сказала исполнительница.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.ru также заявил, что Алла Борисовна ранее использовала все возможности, чтобы быть ближе к власти, в частности, приглашала к себе в гости политиков и дипломатов.

«К Алле Борисовне министры домой в гости приезжали. Ведь покинувшие страну на фоне СВО артисты не от политиков уехали, а от народа. И народ оставили с тем правительством, за которое сами же призывали голосовать», — отметил Пригожин.

Global Look Press

Что говорил Галкин о российской политике и власти

Юморист Максим Галкин регулярно высказывается на тему российской политики в ходе своих концертов. Так было и до начала спецоперации. В 2019 году во время выступления в Новосибирске артист рассказал о цензуре на российском телевидении. Он также указывал на то, что в эфире российского ТВ постоянно освещают события на Украине вместо российской повестки.

«Нам все время рассказывают про Украину, меня все это так достало, я же не на Украине живу. Вы нам про нас расскажите!» — отметил комик.

В ходе выступления Максим Галкин высказался и о Владимире Путине.

«Конечно, Владимир Владимирович молодец, уже 20 лет у власти, он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что так давно так. Конечно, ему скучно с этими мировыми лидерами — наивные люди, меняются каждые четыре года. <...> Короче говоря, у него такой опыт! Он знает уже, как дороги проложить и что когда пенсионерам вроде бы надо. Он все соображает. Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить», — сказал Галкин.