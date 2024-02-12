Оазис живой природы: московскому зоопарку – 160 лет

Настоящий оазис живой природы в самом сердце российской столицы. Большой и уютный дом для тысячи животных из разных уголков мира. Центр всеобщего притяжения и развития научной мысли. 12 февраля Московскому зоопарку исполняется 160 лет. В честь круглой даты MIR24.TV вспомнил самые важные и интересные факты об этом удивительном месте.

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Зоосад с экзотическими животными

Московский зоопарк – один из старейших в Европе. Зоосад, а именно так он назывался, открыл свои двери перед первыми посетителями в 1864 году. Инициатива создать «живой музей на открытом воздухе» принадлежит профессору Московского университета Анатолию Богданову. Эту идею с энтузиазмом поддержали ученые из Комитета по акклиматизации животных и растений.

Местом для будущей достопримечательности выбрали парк на Пресненских прудах. Здесь, среди просторных садов и лугов, расположили вольеры для зверей и создали условия, приближенные к естественным. На момент открытия зоосад содержал 134 домашних животных и птиц, 153 диких и 7 пресмыкающихся. Особую гордость вызывали экзотические питомцы: львы и тигры, леопард, ягуар, аллигатор и носорог.

Коллекция животных пополнялась за счет многочисленных даров. А финансирование зоосада осуществлялось за счет выручки от входной платы, а также благодаря пожертвованиям императорской семьи и частных лиц. Московский питомник стал мировым явлением: это был первый зоопарк в мире, где зимой бывают столь сильные морозы.

Медведица, проспавшая эвакуацию

В истории знаменитого парка было немало мрачных страниц. В годы революции в результате погромов погибло большое количество его обитателей. Спасти это место от полного уничтожения удалось лишь благодаря личному героизму сотрудников зоосада. Нелегко пришлось и в период Великой Отечественной войны. К счастью, значительное количество питомцев удалось эвакуировать в Свердловский зоопарк, в Москве же остались крупные животные и хищники.

В 1941 году на территории зоопарка была развернута воинская часть. Зенитную батарею установили на Острове зверей, прямо по соседству с берлогой бурой медведицы Зойки. Косолапая обитательница парка пропустила эвакуацию из-за спячки. Будить ее не стали. С приходом весны животное вышло из убежища и обнаружило вокруг себя новый мир. Удивительно, но Зойка без труда подружилась с военными и даже научилась выпрашивать у них угощение.

Несмотря на голод и суровую обстановку, зоопарк продолжал принимать посетителей в течение всей войны. Люди приходили сюда, чтобы отдохнуть душой и покормить исхудавших животных. Известно, что с 1941 по 1945 год здесь побывало около шести миллионов человек.

Масштабная реконструкция

Сенцов Александр/ТАСС

После войны зоопарк активно развивался и рос. За пять лет коллекция питомцев не только полностью восстановилась, но и превзошла довоенный уровень. На фоне глобальной модернизации в парке велась активная просветительская и научная работа. Множились и крепли связи с зоопарками Европы и США, производился обмен животными, велась активная работа по разведению редких видов в неволе.

Тем не менее к началу 90-х годов первый в России зоопарк пришел в аварийное состояние. Проблемы с финансирование привели к тому, что многие павильоны и постройки стали разрушаться. Перекрытия обветшали настолько, что однажды на головы тиграм, живущим под террариумом, посыпались лягушки. В итоге было решено объявить зоопарк общегородской постройкой и провести в нем масштабную реконструкцию.

Через несколько лет, к 850-летию Москвы, состоялось торжественное открытие новых экспозиций: «Скала хищных птиц», «Австралия», «Южная Америка», «Полярный мир» и многие другие. Позже был сдан в эксплуатацию и новый слоновник. По сей день Московский зоопарк регулярно обновляет свой облик, ремонтирует павильоны и улучшает условия жизни зверей.

За свою более чем полуторавековую историю Московский зоопарк прошел длинный путь от небольшого зоосада до крупного научного, культурно-просветительного и природоохранного учреждения. Сегодня это одно из самых популярных мест для прогулок и туристических поездок. Оно входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира: в год сюда приходит до 3,5 миллионов человек.

Главные «звезды» Московского зоопарка

В столичном зоопарке можно увидеть более пяти тысяч особей, представляющих 1132 вида животных. Однако главным символом московского питомника на протяжении многих лет остаются манулы. Эти млекопитающие из семейства кошачьих редко встречаются в дикой природе и занимают свое место в Международной Красной книге.

Самым знаменитым манулом в столице сегодня является Тимофей. Его привезли сюда в августе 2020 года из питомника в Новосибирске. Зверь прекрасно освоился на новом месте, о чем свидетельствует успешный процесс зажировки. Среди местных обитателей Тимоша даже становился чемпионом по набору веса перед зимними холодами. Публичного внимания пушистый красавец избегает. Он не любит общаться с людьми, при этом ему нравится их рассматривать из своих убежищ. Ради этого хищник научился виртуозно маскироваться, сливаясь с камнями и деревьями.

Еще один звездный питомец – жираф Самсон. В прошлом году почетному жителю Московского зоопарка исполнилось 30 лет. По человеческим меркам это уже около века. В молодости великан отличался добродушным и игривым характером, часто показывал публике язык и любил полакомиться ивовыми веточками и листьями. Теперь же дедушка-жираф ведет малоподвижный образ жизни и сидит на строгой лечебной диете. Подкармливать пятнистого долгожителя строго запрещено.

Черно-белая интернет-сенсация с китайскими корнями

Московский зоопарк/ТАСС