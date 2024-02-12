Как запах смерти влияет на психику человека

Человек, как и другие млекопитающие, наделён способностью распознавать запахи. Конечно, по этому показателю люди значительно уступают животным, но один «аромат» хорошо известен и первым, и вторым. Это запах смерти, который в состоянии влиять на человеческую психику.

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Запах конца

Как пахнет смерть, прекрасно знают криминалисты, врачи-анатомы, патологоанатомы. Им по долгу службы приходиться часто сталкиваться с трупами. Выделяет же уникальный аромат, который ни с чем перепутать нельзя, вещество путресцин.

Впервые данное органическое соединение, относящееся к группе биогенных аминов, описал ещё в 1885 году берлинский врач Людвиг Бригер. Он выявил в продуктах гнилостного распада бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде и обладающее ужасно неприятным запахом. Таким образом, путресцин – это то, что образуется в теле человека после остановки биологических процессов.

Позже химики научились синтезировать путресцин для использования в лёгкой промышленности для производства нейлона. Но интересовал он и учёных психологов, которые начали использовать его в своих опытах.

Спасайся кто может!

В 2013 году биолог и психолог Арнод Висман из университета Кента (Великобритания) вместе с Иланом Шриром из Технического университета Арканзаса в Расселлвилле в рамках исследования предложили добровольцам понюхать путресцин, аммиак и воду, а затем описать свои ощущения. Все респонденты, описывая путресцин, признали – испытывали страшную тревогу, после чего у некоторых начались приступы агрессии, а в крови был зафиксирован повышенный уровень адреналина.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что от вдыхания «аромата смерти» у участников исследования развилась «реакция самосохранения». На подсознательном уровне они почувствовали себя в опасности и начали предпринимать меры для сохранения жизни. Впрочем, впервые такое состояние описал американский психофизиолог, член Национальной академии наук США и почётный член Академии наук СССР, доктор Уолтер Брэдфорд Кенном.