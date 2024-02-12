12 февраля 2015 года на встрече в Минске страны "нормандской четверки" - Россия, Германия, Франция и Украина - подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" - соглашение, получившее название "Минск-2". Договор должен был открыть путь к нормализации обстановки на Восточной Украине и урегулировать конфликт на Донбассе. Но постоянное нарушение договоренностей Киевом при постоянном потакании Запада в итоге развеяло надежду на мир для Донецка и Луганска и сделало невозможным их сосуществование с киевским режимом.

Заключению "Минска-2" предшествовали затяжные переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и украинским лидером Петром Порошенко. В консультациях также приняли участие спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и руководители Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Стороны согласовали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности, а также мониторинг миротворцами ОБСЕ режима прекращения огня.

Но ни один пункт так и не был выполнен.

В МИД России привели подробный анализ того, как Украина на систематической основе нарушала договоренности. Ни о каком прекращении огня и отводе украинских вооружений речи не шло: наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксировали обстрелы ВСУ Донецка и Луганска, в том числе - с использованием тяжелого вооружения. Более того, Киев постоянно препятствовал мониторингу ОБСЕ, закрывая наблюдателям доступ к ряду районов. От прописанного в "Минске-2" диалога о проведении в ДНР и ЛНР местных выборов в соответствии с украинским законодательством Украина не просто уклонялась, а прямо заявляла, что "не будет вести никакие переговоры". Не было обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе, отсутствовал прогресс по конституционным изменениям. Саботировал Киев и требование о разоружении всех вооруженных незаконных формирований и выводе наемников. Националистические батальоны не были расформированы, включены в состав ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украинское руководство установило полную транспортную, экономическую, продовольственную и социальную блокаду ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация в которых постоянно ухудшалась.

Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. Ангела Меркель прямо заявила в 2022 году, что подписание "Минска-2" имело целью лишь дать Украине время на наращивание военной мощи при помощи Запада. Правоту канцлера признал и Олланд, указавший, что договоренности смогли "сдержать Москву" и дать Киеву усилить военный потенциал. "Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил возможность создать обученную и оснащенную армию", - цинично заявил бывший французский президент.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин указал, что Россия всегда была готова исполнять Минские соглашения и рассчитывала, что при их реализации Донбасс мог возвратиться в рамки украинской государственности. Но никто, по его словам, этого не хотел. "Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос,- отметил президент. - Но этого мы не могли позволить". В итоге на Украине начали подготовку к военным действиям. "Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну", - заключил российский президент.