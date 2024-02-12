Клюворыл: удивительное поведение одного из наименее изученных млекопитающих

Некоторые животные обитают в таких отдаленных и труднодоступных частях земного шара, что изучать их в естественной среде обитания практически невозможно. Среди них клюворылы, которых на данный момент обнаружено 24 вида: они обитают вдали от суши, в океанских водах, ищут пищу на глубинах в 500 метров и более. Неясно, сколько их существует в мире.

© Университет Южной Дании

Рекордсменом по самому глубокому погружению среди млекопитающих является клюворыл Кювье, который в 2014 году нырнул не менее чем на 2992 метра. Клюворылый кит также является рекордсменом среди млекопитающих по самому продолжительному погружению: 222 минуты.

Недавно вышло исследование популяции клюворылов Бэрда, которое пролило новый свет на жизнь этого загадочного млекопитающего. Популяция неожиданно была обнаружена вблизи побережья Командорских островов и на более мелких водах, чем ранее. Биологи-специалисты по китам Ольга Филатова и Иван Федутин из Университета Южной Дании опубликовали работу в Animal Behavior. Изученная популяция приближалась к берегу — в пределах четырех км от суши, и наблюдалась на мелководье: менее 300 метров.

«Это нехарактерно для вида. Популяция, вероятно, адаптировалась к этой конкретной среде обитания и, таким образом, нарушает устоявшееся представление. Могут быть и другие места обитания, о которых мы пока не знаем», — говорит Ольга Филатова.

Среди китов нередко можно встретить группы одного и того же вида, живущие в разных местах, поедающие разную добычу, по-разному общающихся. Некоторые группы косаток охотятся только на морских млекопитающих, таких как тюлени и морские свиньи, другие — только на сельдь. Некоторые горбатые киты мигрируют между тропиками и Арктикой; другие являются жителями определенных районов. Некоторые группы кашалотов вырабатывают собственные диалекты для внутреннего общения и не любят общаться с китами из других групп.

По мнению Ольги Филатовой, здесь происходит социальное обучение. В животном мире множество форм социального обучения. Подражание — самая базовая форма: животное видит, что делают другие. Клюворылы Бэрда на Командорских островах, возможно, видят, что некоторые товарищи выходят на мелководье у берега, следуют за ними и обнаруживают, что это хорошее место, вероятно, потому, что там много рыбы.

«Это становится культурной традицией, и впервые культурная традиция наблюдается среди клюворылых китов», — говорит она.

У китов есть и другие культурные традиции: некоторые хлопают хвостом, чтобы оглушить рыбу, некоторые создают волны, чтобы смыть тюленей с льдин, а некоторые выгоняют рыбу на мелководье.

С 2008 по 2019 год исследователи наблюдали в общей сложности 186 особей вида клюворылых китов Бэрда на Командорских островах. 107 особей видели только один раз, скорее всего, они просто «проплывали мимо», 79 наблюдали из года в год — эти были признаны «местными». Было замечено, что 61 «проплывавший» кит общался с местными.