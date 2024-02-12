900 000 рублей: что можно было купить на среднюю зарплату в России перед дефолтом

Российская экономика в 90-е годы пережила невероятную инфляцию, девальвацию, деноминацию и много других событий. По оценкам большинства экспертов, среди хаоса первых первых постсоветских лет выделялся 1997 год. Тогда не только инфляция замедлила темпы роста, но и увеличились доходы населения, выросло производство и товарооборот.

27 лет назад россияне зарабатывали в среднем по 800-900 тысяч рублей в месяц. Нетрудно подсчитать, что всего за пару месяцев жители России могли стать миллионерами, но радовался этому мало кто. На такие деньги жить и ни в чëм себе не отказывать было проблематично.

Так, цветной телевизор в конце XX века стоил около двух миллионов рублей. Около 100 тысяч рублей обходились сутки в довольно неплохой гостинице, а цены на холодильник начинались от 250 тысяч рублей.

Что касается одежды, то на среднюю зарплату можно было прикупить куртку (примерно 200 тысяч рублей), меховую шапку (140 тысяч рублей). Оставались деньги ещё и на продукты питания. Например, 1 килограмм муки стоил 3200 рублей, сахара — 4200, мяса — 15 тысяч рублей, а 1 литр молока — 2600 рублей.

Некоторые жители страны, разумно расходуя финансовые средства, начали даже откладывать деньги. Впервые за много лет граждане узнали, каково это — не проедать целиком всю зарплату. К тому же выплаты стали регулярными, а не с задержкой на 4-5 месяцев как в 1993 году.

Стабилизация экономики, наметившаяся в 1997 году сказалась положительно не только на уровне благосостояния населения, но и позволила провести деноминацию рубля. С денежных купюр «пропали» нули, после чего 1 тысяча превратилась в 1 рубль.