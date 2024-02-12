У волков-мутантов из Чернобыля обнаружили удивительную особенность

Американские исследователи изучили волков, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и нашли у них весьма полезную мутацию, — сообщает Naked Science. Предположительно, под воздействием радиации, местная популяция волков выработала устойчивость к раку.

© Freepik

Мониторинг волков

Биолог-эволюционист и экотоксиколог Кара Лав (Cara Love) из Принстонского университета (США) еще в 2014 году побывала в Чернобыле, где с командой установила GPS-ошейники на волков и взяла у них кровь на анализ. Отслеживая перемещение волков, ученым удалось установить, что в течение всей жизни они получают 11,28 миллирентгена. Для сравнения это в шесть раз больше безопасной для человека дозы.

Лучевая терапия

Изучив биоматериалы волков и сравнив их с кровью собратьев, живущих в условиях нормальной радиации, ученые заметили, что организм чернобыльских волков схож с организмом онкобольных во время лучевой терапии. Также были выделены определенные участки генома, которые отвечают за устойчивость организма к факторам, провоцирующим развитие рака.

Целительная радиация

Надо сказать, что опыты по облучению животных и людей радиацией проводились и ранее — с середины 1950-х. И ряд из них дал положительные результаты, улучшив иммунную систему организма и снизив количество заболеваний, в том числе и онкологических. Правда, были и обратные результаты, так что однозначного вывода о полезности или бесполезности радиационного излучения у ученых пока нет.