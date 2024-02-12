Женщина раскрыла измену мужа с помощью цветов

Роуз рассказала об оплошности, которую допустил ее муж и которая помогла раскрыть его измену. Историю австралийки публикует издание Mirror.

© Lenta.ru

Роуз рассказала, что ее муж Мэтт часто уезжал в командировки. Однажды, когда супруг был в Сингапуре на собеседовании, женщина нашла на пороге дома букет лилий с надписью «С любовью, Мэтт». Она позвонила ему по видеосвязи и пошутила, что женщинам по имени Роуз обычно дарят розы. По возвращении мужчина сказал, что раз в месяц будет возвращаться в Сингапур — этого, по его словам, требовала работа.

Rогда Мэтт в очередной раз уехал, он случайно позвонил жене по видеосвязи, но экран был темным — телефон лежал в кармане. Роуз услышала, как другая женщина смеется над шуткой ее супруга, а Мэтт приглашает ее в свой номер. Австралийка попыталась перезвонить мужу, но он не ответил и написал, что задерживается в офисе.

Тогда Роуз изучила старые телефонные счета мужа и выяснила, что он часто переписывается с одним и тем же абонентом. Этот номер телефона оказался связан со страничкой в социальных сетях, принадлежавшей женщине по имени Лили.

«Лилии для Лили. Они были не для меня», — поняла женщина ошибку мужа в выборе цветов.

Роуз решила подать на развод. Она сразу же собрала вещи, но на прощание усыпала спальню лилиями, а на своей стороне кровати оставила одну розу.

«От твоего старого цветка новому», — приложила записку она.