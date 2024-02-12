Что внутри самого дорогого частного самолета в мире

Самолет — одно из чудес современного мира, и хотя вы не часто думаете об этом, авиация сформировала наш мир и повлияла на образ жизни самыми разными способами.

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Технологии с огромной скоростью достигли невероятных высот — правда все, что связано с авиацией стоит дорого. Однако частный самолет — это еще дороже, чем коммерческий пассажирский.

«Рамблер» расскажет о самом дорогом, по некоторым оценкам, частном самолете, который к тому же считается самым большим.

Boeing BBJ747-8 - 500 миллионов долларов (2015)

Boeing Business Jets - это подразделение компании, которое продает самолеты для частных и корпоративных клиентов. Чтобы обслуживать своих самых богатых клиентов, компания предложила использовать Boeing BBJ-747-8.

Компания Boeing официально представила пассажирский вариант 747-8, известный как 747-8 Межконтинентальный (747-8I), 14 ноября 2005 года.

В стандартной трехклассной компоновке он способен вместить максимум 467 пассажиров и имеет дальность полета 8000 морских миль (9200 миль / 15000 километров) при крейсерской скорости 0,855 Маха.

Что делает B747-8, таким выдающимся, так это то, что этот самолет во всей своей красе используется для частных путешествий. Он очень большой даже для коммерческих рейсов, а для частных перевозок такой Боинг и вовсе кажется дворцом.

Французской дизайнерской фирме Cabinet Alberto Pinto потребовалось четыре года, чтобы спроектировать и воплотить в жизнь ультра-роскошный интерьер для частного борта. Как и подобает его статусу, интерьер B747-8 отделан лучшими материалами. Плюшевая обивка, отделка из экзотического дерева и изысканные детали создают атмосферу изысканности и элегантности.

Известный дизайнер Ив Пикардт в интервью журналу Altitudes Magazine рассказал, что философия дизайна этого частного самолета заключалась в том, чтобы придать ему «мягкий современный стиль». Владелец предоставил дизайнеру карт-бланш, отдав предпочтение простому стилю, напоминающему семейный дом, а не наполненному яркой экстравагантностью.

Одной из самых примечательных особенностей этого Боинга 747-8 является главная спальня, расположенная в носовой части самолета, прямо под кабиной. Такое расположение не только обеспечивает максимальную конфиденциальность, но и спокойную и тихую обстановку вдали от рева двигателей.

В главной спальне установлена полноразмерная кровать, вдоль боковых стенок которой расположены столешница и ящики для удобного хранения вещей. Внимание к деталям безупречно: персональные лампы для чтения, прикроватные тумбочки и подстаканники для дополнительного удобства. Освещением по всему самолету можно управлять с помощью небольших сенсорных экранов, встроенных в различные поверхности, что дает владельцу полный контроль над атмосферой.

В частном самолете, призванном обеспечить максимальную роскошь, даже ванные комнаты далеки от обычных. Главная ванная комната — это роскошное пространство с душевой кабиной и туалетным столиком с большим зеркалом и раковиной.

Более того, даже в "гостевых" спальнях имеются собственные прекрасно оборудованные ванные комнаты с туалетными столиками.

Главный вестибюль самолета отделяет главную спальню от остальной части самолета и служит входом на верхнюю палубу по парадной лестнице. Внутри культового борта 747-8I (этот вариант может похвастаться самой большой верхней палубой среди всех Jumbo Jet) находится просторная гостиная, украшенная книжными полками, телевизором с плоским экраном высокой четкости и изящным декором. За этим жилым пространством находится специальная детская игровая площадка и помещения для экипажа.

На всей площади самолета пассажиров ждут отдельные зоны отдыха с диванами, кожаными креслами с откидной спинкой и самыми современными развлекательными системами. Кроме того, каждое кожаное сиденье полностью регулируется с помощью электронных переключателей, встроенных в подлокотники, что обеспечивает максимальный комфорт.

Центральным элементом самолета, несомненно, является салон на первом этаже. В этой просторной зоне есть три роскошных дивана, журнальный столик и сводчатые потолки. Он идеально подходит для проведения встреч, работы, наслаждения послеобеденными напитками или просто отдыха во время дальних перелетов.

Напротив зоны отдыха ждет круглый стол, идеально подходящий для обеда, игры в настольные игры или любого социального мероприятия в небе. Каждая деталь этого Boeing 747-8I укрепляет его статус настоящего шедевра авиационной роскоши.

Для дополнительных пассажиров или персонала в самолете предусмотрена меньшая по размеру зона. Здесь пассажиры могут найти столы и большие бортовые развлекательные системы. В целом, этот частный самолет предназначен для размещения большой семьи владельца, гостей и сопровождающего персонала, и каждая его деталь отражает стремление к инклюзивности и комфорту.