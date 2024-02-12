Самые разрушительные катастрофы средневековья

Землетрясения, наводнения и извержения вулканов могут привести к гибели десятков тысяч людей и уничтожить целые города.

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Правда если в современном мире наука научилась предсказывать катастрофы, то в средние века все случалось неожиданно. Причём последствия катастроф были гораздо более разрушительные, чем в современном мире, просто потому, что человечество не было к ним готово и не имело средств, чтобы с ними справиться.

«Рамблер» расскажет о самых страшных из них.

Разрушение Антиохии в 526 году

Антиохия была одним из великих городов Римской империи. С населением более миллиона человек этот мегаполис на восточной оконечности Средиземного моря был ведущим центром христианства. Однако серия землетрясений нанесла убила город.

Худшее из них произошло в конце мая 526 года. Летописец Псевдо-Дионисий описывает сцену:

Это был ужасный и печальный крах, который никто не может пересчитать. Такова была жестокая и суровая катастрофа, которая была послана с небес, что огонь зажег и поглотил тех, кто избежал от ужасного ярости катастрофы землетрясения и обрушения: искры летели и поджигали все, на что падали. Сама земля снизу, изнутри почвы, поднималась и сжигала все, что было. Таким образом, фундаменты, вместе со всеми этажами над ними, были подняты и разорваны, рухнули, упали и сгорели огнем...

В конце концов, ни один дом, церковь или здание не остались целыми.

В результате землетрясения погибло от 250 000 до 300 000 человек. Византийский император послал 500 фунтов золота, чтобы город можно было восстановить, но Антиохия так и не восстановилась, и на протяжении всего Средневековья она продолжала свой упадок до 15-го века, когда среди жителей некогда великого города осталось всего несколько сотен человек.

1258: год без лета

В 2013 году ученые объявили, что вулкан, расположенный на острове Ломбок в Индонезии, взорвался где-то в период с мая по октябрь 1257 года. Это был самый большой взрыв, который Земля видела за 7000 лет.

Это открытие помогло историкам понять события 1258 года, когда холода разрушили урожай и принесли голод на большую часть Европы. Английский летописец Мэтью Пэрис писал, что в этом году «северный ветер дул без антракта, преобладал постоянный мороз, сопровождаемый снегом и таким невыносимым холодом, поражал бедных, остановил все земледелие и убивал молодой скот — казалось, что среди овец и ягнят бушевала чума». Считается, что в Лондоне в этом году погибло до 15 000 человек, и некоторые ученые предполагают, что вулканический взрыв был одним из факторов Малого ледникового периода, который повлиял на глобальные холода с 14 по 19 век.

1362: Великое утопление

Прибрежные районы вокруг Северного моря были подвержены наводнениям в позднем Средневековье - многочисленные хроники сообщают о различных крупных наводнениях между 11 и 15 веками.