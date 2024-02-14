Анализ ДНК рассказал о полной смене населения в Скандинавии 6000 лет назад

Согласно новому исследованию Лундского университета (Швеция), после прибытия первых земледельцев в Скандинавию 5900 лет назад популяция охотников-собирателей исчезла в течение нескольких поколений. Результаты, противоречащие преобладающему мнению, основаны на анализе ДНК из захоронений, найденных на территории нынешней Дании. Обширное исследование было опубликовано в виде четырех отдельных статей в журнале Nature.

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Исследование показывает, среди прочего, что за последние 7300 лет в Дании произошли две почти полные смены населения. Первая — 5900 лет назад, когда земледельческое население другого происхождения и внешнего вида вытеснило собирателей, охотников и рыболовов, ранее населявших Скандинавию. За несколько поколений почти все население охотников-собирателей было уничтожено.

«Раньше этот переход представлялся как мирный. Однако наше исследование показывает обратное. Помимо насильственного уничтожения, вполне вероятно, что многих собирателей добили новые патогены от домашнего скота», — говорит Анне Биргитте Нильсен, одна из авторов исследования.

Тысячу лет спустя, около 4850 лет назад, произошло еще одно изменение состава населения, когда люди ямной культуры — скотоводческие народы с юга теперешней территории России — пришли в Скандинавию и заместили предыдущих земледельцев. Опять же, это могло быть связано как с насилием, так и с появлением новых патогенов. Пришедшие ширококостные люди вели полукочевой образ жизни, приручали животных, держали домашний скот и передвигались по обширным территориям на лошадях и повозках. Их генетический профиль доминирует в сегодняшней Дании, тогда как профиль ДНК земледельческой популяции практически стерт.