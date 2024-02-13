Как в России ищут альтернативу празднику всех влюбленных

«Мы должны это продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика — она имеет начало. Она начинается с влюблённости. И должен быть, конечно, праздник влюблённости, который мы изначально сами смоделируем с учётом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание», — считает депутат.