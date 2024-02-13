Как в России ищут альтернативу празднику всех влюбленных

День плюшевой игрушки: российские депутаты продолжают искать альтернативу празднику для всех влюблённых
В России всем влюблённым предложили отмечать День плюшевой игрушки. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает РИА Новости во вторник, 13 февраля.
«Мы должны это продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика — она имеет начало. Она начинается с влюблённости. И должен быть, конечно, праздник влюблённости, который мы изначально сами смоделируем с учётом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание», — считает депутат.
В свою очередь, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отмечать 14 февраля Праздник дружбы и товарищества, но парламентарии эту идею не поддержали.