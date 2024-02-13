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День плюшевой игрушки: российские депутаты продолжают искать альтернативу празднику для всех влюблённых

В России всем влюблённым предложили отмечать День плюшевой игрушки. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает РИА Новости во вторник, 13 февраля.

Как в России ищут альтернативу празднику всех влюбленных
© РИА Новости

«Мы должны это продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика — она имеет начало. Она начинается с влюблённости. И должен быть, конечно, праздник влюблённости, который мы изначально сами смоделируем с учётом наших традиционных ценностей. Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание», — считает депутат.

В свою очередь, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отмечать 14 февраля Праздник дружбы и товарищества, но парламентарии эту идею не поддержали.

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