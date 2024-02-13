Шесть дней и тысяча лет: какого возраста были Адам и Ева

В библейских вопросах сложно говорить о каких-то точных датах и фактах, в которых можно быть абсолютно уверенным. Оно и понятно — сам труд полон недомолвок и аллегорий. Да и не требуется, наверное, человеку искренне верующему таких подробностей. Но все же, согласитесь, было бы интересно знать, например, какого возраста были Адам и Ева…

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Не рожденные

Первые мужчина и женщина не были рождены в классическом для человека понимании. Их создал Бог, причем, сразу взрослыми. Мы даже не знаем, сколько дней прошло с момента появления Адама до появления Евы. Библия относительно этого момента предельно лаконична: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа».

Ровесники или нет

Не знаем мы и того, были ли первые мужчина и женщина ровесниками при своем появлении. Ясно одно — на свет они появлюсь уже половозрелыми — есть все основании полагать, что грехопадением стал момент «познания» Адамом жены. А значит им могло быть и по 18, и по 30 лет. А может быть Ева была младше, ведь девушки обычно созревают раньше мужчин.

Времени нет

Но говорить о возрасте в отношении этих библейских персонажей довольно непросто. Хотя бы потому, что самого понятия времени в Раю по-видимому не существовало. Ведь Сад Эдема — это место, где жизнь течет бесконечно, ничто не старится и не увядает. А потому, в летоисчислении просто нет необходимости. Но, тем не менее, косвенным путем кое-какие предположения сделать можно.

Шесть дней

Библия рассказывает о жизни Адама и Евы после грехопадения. Будучи изгнанными из Рая, они прожили долгую жизнь, породив на свет множество детей. При этом известно, что, когда Адаму было 800 лет, они еще не были стары и сохраняли репродуктивные функции. Относительно продолжительности жизни первого мужчины в Библии нет сведений. Но из апокрифов нам известно, что он умер в возрасте 930 лет. А через шесть дней этот мир покинула и Ева.