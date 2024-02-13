Как режиссер Локшин поправил писателя Булгакова

Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект обнаружил в возглавляющей российский кинопрокат картине "Мастер и Маргарита" копии сюжетных линий из другого популярного фильма. (Внимание, текст содержит спойлеры!)

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- Анализ вторичных сюжетных линий фильма режиссера Локшина (фона произведения) показывает прямые заимствования из фильма "Игры Разума" Рона Ховарда, - рассказал "РГ" разработчик разработчик систем Сильного Иискуственного интеллекта, директор Центра долгосрочного прогнозирования НТР и СЭР ИНЭС РАН Евгений Гарин. - И Джон Нэш из "Игр Разума", и Мастер представляются авторами как люди, страдающие галлюцинациями, а события, происходящие с ними, кажутся зрителям воображаемыми. Супруга Джона Нэша Алисия теряет мужа из-за его болезни, но с течением времени они воссоединятся и вместе борются с недугом. Джон и Алисия умирают одновременно - их жизнь оборвалась в автокатастрофе.

По словам Гарина, ранее томские инженеры-разработчики ИИ проанализировали все самые цитируемые произведения мировой и отечественной литературы. "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова также входит в число бестселлеров по параметрам количества изданий, читателей и цитирования. Ученые считают произведение последней успешной попыткой создания российского эпоса.

- Ни одно произведение после "Мастера и Маргариты" в российской литературе и кинематографе не имеет такой силы воздействия и популярности, - утверждает Гарин.

Искусственный интеллект методами изоморфизма графов проверил все национальные эпосы и бестселлеры и обнаружил, что все они связаны между собой только одним сюжетом, который можно условно назвать "украденная невеста". "Мастер и Маргарита" тоже не является исключением. Более того, оказалось, что любовная линия в произведении - это перенос сюжета "АнныКарениной" в30-е годы.