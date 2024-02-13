Как фигуристы России победили всех, но канадцы выклянчили золото Олимпиады

Фигурное катание с его грациозной красотой и высокими техническими требованиями всегда было одним из самых захватывающих видов спорта на Олимпийских играх. Однако за великолепием произведений на льду порой скрываются скандалы и споры, связанные с судейством.

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Ровно 22 года назад на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити на соревнованиях по фигурному катанию разразилась настоящая драма, обернувшаяся грандиозным скандалом, аналогов которому нет и, судя по всему, уже не будет. В ночь с 11 на 12 февраля 2002 года на Олимпийских играх спортивные пары продемонстрировали произвольную программу.

Главными претендентами на золотые медали были россияне Елена Бережная/Антон Сихарулидзе и канадцы Жами Сале/Давид Пеллетье. В предолимпийском сезоне все ключевые старты, включая финал Гран-при и чемпионат мира, выиграли представители Северной Америки. До поездки в Солт-Лейк-Сити Сале и Пеллетье вновь победили россиян на финале Гран-при, поэтому и перед главным турниром четырёхлетия все эксперты признавали канадцев явными фаворитами.

Казалось бы, впервые за долгое время русские могут не победить в соревнованиях спортивных пар. Начиная с 1964 года представители СССР и России побеждали на всех Олимпийских играх. Однако Бережная и Сихарулидзе не сдавались раньше времени. К турниру они подготовили, вероятно, лучшую произволку в карьере – «Медитацию» на музыку Жюля Массне в великолепной постановке легендарной Тамары Москвиной.

Да и короткая программа завершилась триумфом российской пары. Канадцы одновременно упали в концовке своего выступления сразу же после завершения музыки. При старой системе судейства с выставлением субъективных оценок за технику и артистизм арбитры всё равно оставили Жами Сале и Давида Пеллетье на втором месте, с хорошими шансами на итоговую победу. Сейчас за такую оплошность с дуэта сняли бы два балла, но 22 года назад всё было по-другому. Олимпиада-2002 стала последней в истории фигурного катания, когда судьи оценивали выступления по шестибалльной шкале. При этом баллы выставлялись не за каждый элемент в отдельности, а за общее впечатление от проката. Поэтому хоть канадцы и упали, но оценки у главных претендентов на золото были примерно равными. Уже тогда стало понятно, что всё решится в произвольной программе.

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Настал день Х. Миллионы болельщиков по всему миру прильнули к экранам телевизоров, чтобы следить за выступлениями сильнейших пар планеты. Скандальные инциденты начались ещё до прокатов фигуристов на произвольной программе. Во время разминки Жами Сале на огромной скорости врезалась в Антона Сихарулидзе и едва не нанесла травму Елене Бережной. К счастью, никто не получил серьёзных повреждений, но после этого события и без того высокое напряжение на льду, возросло до предела.

Российская пара выступала раньше канадцев. Выступление прошло на одном дыхании и было практически идеальным, если бы не единственная помарка на выезде из двойного акселя у Сихарулидзе. За технику российская пара получила пять оценок 5,8 и четыре — 5,7. За артистизм — семь 5,9 и две 5,8.

Сразу же после этого на лёд вышли Жами Сале и Давид Пеллетье. Канадцы исполнили свою программу без единой помарки и после завершения выступления не сдерживали эмоций. Пеллетье поцеловал лёд, а Сале почти заплакала от радости. После того как паре были выставлены оценки за технику (шесть 5,8 и три 5,9), они уже почувствовали себя победителями. Однако спустя несколько секунд на экране появились баллы за артистизм, которые спустили спортсменов с небес на землю. Пять арбитров выставили им 5,8, а четыре — 5,9.

Таким образом, по правилам тех лет, где решающее значение имеют именно оценки за артистизм в произвольной программе, первое место досталось Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. Пять судей отдали победу россиянам, и только четверо — представителям Канады. Эмоции у Жами Сале и Давида Пеллетье моментально сменились с восторга на замешательство.

После поражения канадская пара не смирилась с результатами и моментально подала апелляцию. А после того, как пошли слухи о том, что французский арбитр Мари-Рен Ле Гунь якобы призналась ISU в том, что её подвергли давлению со стороны президента национальной федерации с целью поставить Россию на первое место, начался грандиозный скандал.

Истерика в американских и канадских СМИ раздула его до невероятных масштабов. Канадские фигуристы буквально выклянчивали второй комплект золотых медалей, в каждом интервью заявляя о сговоре, подкупе и несправедливом судействе. В итоге на ISU было оказано невероятное давление со стороны общественности, и федерация сдалась. Она дисквалифицировала французскую судью и аннулировала её голоса, предложив Жами Сале и Давиду Пеллетье вручить второй комплект золотых медалей. МОК поддержал эту идею, и итоге было принято решение провести повторную церемонию награждения.

Многие предлагали Бережной и Сихарулидзе проигнорировать её, но российская пара не посчитала этот момент чем-то унизительным. В итоге на повторной церемонии награждения на верхней ступеньке пьедестала почёта стояли сразу четыре спортсмена. При этом от участия в ней отказались китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, выигравшие бронзовые медали.