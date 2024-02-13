Впервые идентифицированы молекулы воды на астероидах

Ученые Юго-Западного исследовательского института впервые обнаружили молекулы воды на поверхности нескольких астероидов. Совершить открытие им помогли данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA, миссии американского космического агентства NASA.

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Ученые изучили четыре астероида, богатых силикатами, с помощью инструмента FORCAST, установленного на борту стратосферной обсерватории. Он помог проанализировать спектральные характеристики в среднем инфракрасном диапазоне, а результаты указали на наличие молекулярной воды. Об этом пишет научный портал Phys.org.

"Астероиды представляют собой остатки процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности, - говорит ведущий автор работы доктор Анисия Арредондо. - Особый интерес представляет распределение воды на астероидах, поскольку это может пролить свет на то, как вода попала на Землю".

Известно, что сухие силикатные астероиды образовались вблизи Солнца, а ледяные астероиды рассоложены во внешней части Солнечной системы. Целью исследования было понять, как распределялась вода, ключевой элемент для формирования жизни, в ранней Солнечной системе.

"Мы обнаружили особенность, которая однозначно связана с молекулярной водой, на астероидах Ирис и Массалия, - продолжает Арредондо. - Свое исследование мы базировали на данных предыдущего успешного исследования команды, обнаружившей молекулярную воду на освещенной Солнцем поверхности Луны. Мы надеялись, что с помощью обсерватории SOFIA можно найти похожий спектральный след и на других космических телах".

Ранее инструменты SOFIA помогли ученым обнаружить молекулы воды в одном из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны. А новое исследование показало, что соотношение объема воды с минералами на астероидах в целом соответствует соотношению количества воды в реголите на освещенной стороне Луны.

"По аналогии с Луной на астероидах вода тоже может быть связана с минералами, а также адсорбирована силикатами и захвачена или растворена в песчаном ударном стекле", - говорит Арредондо.

Что касается еще двух изученных астероидов под названиями Партенопа и Мельпомена, то их спектр оказался достаточно слабым для анализа. Прибор FORCAST недостаточно чувствителен, чтобы достоверно проанализировать спектральные особенности этих астероидов и выявить наличие воды.