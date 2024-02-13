Впервые идентифицированы молекулы воды на астероидах
Ученые Юго-Западного исследовательского института впервые обнаружили молекулы воды на поверхности нескольких астероидов. Совершить открытие им помогли данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA, миссии американского космического агентства NASA.
Ученые изучили четыре астероида, богатых силикатами, с помощью инструмента FORCAST, установленного на борту стратосферной обсерватории. Он помог проанализировать спектральные характеристики в среднем инфракрасном диапазоне, а результаты указали на наличие молекулярной воды. Об этом пишет научный портал Phys.org.
"Астероиды представляют собой остатки процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности, - говорит ведущий автор работы доктор Анисия Арредондо. - Особый интерес представляет распределение воды на астероидах, поскольку это может пролить свет на то, как вода попала на Землю".
Известно, что сухие силикатные астероиды образовались вблизи Солнца, а ледяные астероиды рассоложены во внешней части Солнечной системы. Целью исследования было понять, как распределялась вода, ключевой элемент для формирования жизни, в ранней Солнечной системе.
"Мы обнаружили особенность, которая однозначно связана с молекулярной водой, на астероидах Ирис и Массалия, - продолжает Арредондо. - Свое исследование мы базировали на данных предыдущего успешного исследования команды, обнаружившей молекулярную воду на освещенной Солнцем поверхности Луны. Мы надеялись, что с помощью обсерватории SOFIA можно найти похожий спектральный след и на других космических телах".
Ранее инструменты SOFIA помогли ученым обнаружить молекулы воды в одном из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны. А новое исследование показало, что соотношение объема воды с минералами на астероидах в целом соответствует соотношению количества воды в реголите на освещенной стороне Луны.
"По аналогии с Луной на астероидах вода тоже может быть связана с минералами, а также адсорбирована силикатами и захвачена или растворена в песчаном ударном стекле", - говорит Арредондо.
Что касается еще двух изученных астероидов под названиями Партенопа и Мельпомена, то их спектр оказался достаточно слабым для анализа. Прибор FORCAST недостаточно чувствителен, чтобы достоверно проанализировать спектральные особенности этих астероидов и выявить наличие воды.
Полностью исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.