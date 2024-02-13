Массовое производство в России легендарной "берданки" началось 150 лет назад

Ижевский оружейный завод производил малокалиберную 4-линейную винтовку системы Бердана с 1874 по 1890 годы.

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В России были известны две винтовки с таким названием: Бердан № 1 (винтовка образца 1868 года) с откидным затвором и Бердан № 2 (несколько вариантов винтовки образца 1870 года) с продольно-скользящим затвором. Именно вторая модель стала наиболее известной и распространенной.

В результате машинного производства всех частей ружейного механизма на Ижевском оружейном заводе окончательно сложилась специализация труда. Благодаря этому объем выпуска увеличился с 7 000 до 70 000 "берданок" ежегодно.

"Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов предприятие работало на полную мощность, обеспечивая бесперебойное снабжение армии оружием. В 1878 году было произведено 162 455 изделий системы Бердана. Такого количества оружия завод прежде не сдавал", - сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".