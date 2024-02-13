Массовое производство в России легендарной "берданки" началось 150 лет назад

Массовое производство легендарной "берданки" в России началось 150 лет назад
Ижевский оружейный завод производил малокалиберную 4-линейную винтовку системы Бердана с 1874 по 1890 годы.
В России были известны две винтовки с таким названием: Бердан № 1 (винтовка образца 1868 года) с откидным затвором и Бердан № 2 (несколько вариантов винтовки образца 1870 года) с продольно-скользящим затвором. Именно вторая модель стала наиболее известной и распространенной.
В результате машинного производства всех частей ружейного механизма на Ижевском оружейном заводе окончательно сложилась специализация труда. Благодаря этому объем выпуска увеличился с 7 000 до 70 000 "берданок" ежегодно.
"Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов предприятие работало на полную мощность, обеспечивая бесперебойное снабжение армии оружием. В 1878 году было произведено 162 455 изделий системы Бердана. Такого количества оружия завод прежде не сдавал", - сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".
"Берданка" стала последней однозарядной русской винтовкой и состояла на вооружении до 1890-х годов, когда ей на смену пришла не менее легендарная 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 года.