Изобретения, которые появились благодаря Первой мировой войне

Войны приносят человечеству горе и разрушения — этот очевидный факт оспорить невозможно. Однако, нужно быть справедливым и признать, что именно в ходе войн появилось немало замечательных изобретений, которыми пользуется теперь весь мир. Что поделать — человечество склонно с большей охотой создавать комфортные условия для убийств, чем для мирной жизни, и нам остается лишь адаптировать военные разработки, приспосабливая их под повседневные нужды.

Первая мировая война навсегда останется в истории как один из наиболее масштабных и кровопролитных военных конфликтов. В ходе боев на территории Европы были испытаны сотни видов нового вооружения, некоторое из которого, в модернизированном виде, успешно применяются и сегодня. Но кроме боевых газов, субмарин, пулеметов и бомбардировщиков, война дала людям и немало разработок, без которых современная жизнь просто немыслима.

Переливание крови

В 1917 году в медицине произошел настоящий переворот — в военных госпиталях впервые было применено переливание крови. Незадолго до этого было открыто деление крови на несовместимые группы, разработаны технологии хранения материала в холодильниках и обнаружено свойство цитрата натрия препятствовать свертыванию.

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Завершившаяся в 1902 году англо-бурская война стала последней, в которой санитарные потери превысили боевые. Переливание спасло жизни 92% раненых в британской армии.

Пластическая хирургия

Первые операции по пересадке кожи пациентам на лицо с других частей тела, были выполнены хирургом Гарольдом Гиллесом из Новой Зеландии. Врач работал в одном из британских госпиталей в тылу, возвращая изуродованным ранениями фронтовикам некое подобие их прежнего вида.

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Чтобы выполнять операции максимально эффективно, Гиллес консультировался со скульпторами. После завершения боевых действий хирург издал книгу «Пластическая хирургия лица» и открыл первую в мире клинику, где оказывалась действенная помощь пациентам с травмами и ожогами, уродующими внешность.

Протезы из алюминия

Первые протезы конечностей из легкого, прочного и стойкого к неблагоприятным факторам алюминия, были массово изготовлены именно во время Первой мировой. В 1912 году такой протез сконструировал для своего брата-пилота, потерявшего ногу в авиакатастрофе, британский инженер Чарльз Дезуттер.

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Во время войны эта разработка пришлась кстати — протезы из металла хоть и обходились на порядок дороже деревянных, но зато были прочнее и служили гораздо дольше. Многие солдаты и офицеры смогли вернуться к нормальной жизни и даже работать, используя эти приспособления.

Искусственный загар

Война — это не только раненные и убитые на фронтах и при обстрелах населенных пунктов. Боевые действия ломают уклад жизни гражданского населения, заставляя их бросать родные дома и испытывать голод. Больше всего в этом случае страдают дети, не получающие должного питания. В 1916 году, в Берлине, доктор Карл Гульдчински впервые облучил детей из семей беженцев кварцевыми лампами, чтобы предотвратить развитие рахита.

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Когда выяснилось, что искусственный загар укрепляет кости, кварцевание стали использовать в Германии повсеместно. После войны этот способ профилактики распространился по всему миру и успешно используется по сей день.

Голубые халаты хирургов

Появлению голубых операционных халатов и костюмов мы обязаны французскому врачу Рене Леришу. Фронтовой хирург предложил выделить хирургическую форму цветом от обычной медицинской, чтобы подчеркнуть повышенные требования к ее стерильности.

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Различие по цвету позволило легко различать при стирке и обработке простые халаты персонала и рабочую одежду хирургов. Идея оказалась настолько удачной, что прижилась и стала стандартом во всем мире.

Прокладки и вата

До Первой мировой перевязочный материал был крайне примитивен. Для наложения на раны использовали высушенный сфагнум — болотный мох, обладающий бактерицидными свойствами. Гораздо реже применялась мягкая ткань, разделенная на отдельные волокна.

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Хлопковая вата появилась в медицинской практике в 1914 году. Этот материал запатентовала компания Kimberly-Clark, занимавшаяся поставками медикаментов армиям стран Антанты. Медицинский персонал женского пола очень скоро начал использовать вату для своих нужд, а после войны эта практика распространилась по всему миру.

Падение спроса на вату после окончания Первой мировой и очевидный интерес к продукту со стороны дам, привел к тому, что Kimberly-Clark пустила огромные неизрасходованные военные запасы ваты на изготовление прокладок. В 1920 году в продаже появилась продукция бренда Cotex.

Стиль «милитари»

Многие столетия военные одевались ярко и вызывающе. Необходимость маскироваться привела к появлению формы цвета «хаки» еще во время англо-бурской войны, а на полях Первой мировой новая неприметная форма стала общепризнанной.

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Кстати, слово «хаки», в переводе с хинди, означает «пыльный». Стиль «милитари» вошел в моду после завершения войны — на руках у солдат и офицеров оказалось огромное количество обмундирования, а обычная гражданская одежда в разрушенной войной Европе стала дефицитом.

Кожаные куртки

Куртки из кожи шили с незапамятных времен, но массовая мода на них появилась лишь в годы войны. В кожаных вещах не заводились вши, а кроме этого, она не продувалась и не промокала. Кожаной одеждой массово снабжались летчики, моряки и кавалерия, а после Первой мировой красоту и практичность этих вещей оценили во всем мире.

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Попавшие в Советскую Россию с фронтов кожаные куртки, плащи и жилеты особенно понравились большевикам и на долгие годы определили стиль комиссаров, чекистов и ответственных работников.

Застежка-«молния»

В 1913 году американец шведского происхождения Гидеон Суиндбек зарегистрировал патент на принципиально новый вид застежки — «молнию». Производители штатской одежды равнодушно отнеслись к изобретению, а вот военным оно пришлось по душе.

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Первыми оценили удобные и надежные замки моряки Великобритании и Канады, причем изначально «молнии» вставляли в сумки для документов и мелких ценностей. Позже, ближе к концу войны, появилась и одежда с «зипперами». В 20-х годах застежки заинтересовали производителя сумок «Hermes», а спустя десятилетие «молнии» начали вставлять в мужские брюки.

Парашют

Концепция парашюта была разработана еще в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи. Первый удачный прыжок с воздушного шара с этим приспособлением совершил житель Парижа Андре-Жак Гарнерен в 1797 году. Но еще более столетия полезная разработка воспринималась как развлечение и не имела практического применения.

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В 1912 году русский актер и инженер Глеб Котельников доработал устройство и представил первый в мире компактный ранцевый парашют, который можно было брать с собой в тесную кабину аэроплана. Первое боевое крещение парашюты системы Котельникова прошли в боях за Францию в 1918 году. Разработка россиянина не только спасала пилотов от верной смерти, но и помогала доставлять различные грузы, а если нужно — то и взрывчатку.

В мирное время парашютный спорт стал популярен в разных странах мира, а парашют начали использовать как средство доставки грузов в труднодоступные места, в качестве аварийных тормозных устройств в авиации, а также для возвращения на землю космических аппаратов.

Наручные часы

Первыми обладателями часов, закрепляющихся не на цепочке, а ремешком на руке, стали летчики Первой мировой. Гражданские лица с иронией относились к такому способу ношения хронометров, считая его несолидным. Несколько десятилетий понадобилось для того, чтобы привычные нам часы вытеснили пафосные карманные, но это все же произошло.

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Также война заставила производителей уделить особое внимание точности приборов. Выражение «сверим часы» имеет военные корни — перед атакой офицеры сверяли свои хронометры, чтобы действовать слаженно и не попасть под «дружественный» артиллерийский огонь.

Стойкая к коррозии сталь

«Нержавейка» была изобретена почти случайно в английском Шеффилде металлургом Гарри Бреарли. Специалист получил заказ военного ведомства на создание жаростойкого сплава для артиллерийских стволов. Пушки из такого металла смогли бы стрелять непрерывно и не перегреваться.

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Бреарли не справился с задачей, однако среди его экспериментальных образцов оказались слитки, не подверженные коррозии. Оказалось, что такой эффект можно получить добавив в сталь хром. Разработка пригодилась как в военной отрасли, так и «на гражданке».

Переход на летнее время

В середине войны Германия оказалась на грани энергетического коллапса, поэтому 30.04.1916 в 23.00 было предложено сместить время вперед на один час, чтобы полнее использовать световой день и экономить на освещении. 21 мая такую меру приняли в Великобритании, а в России стрелки переводить начали год спустя.

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Немцы отменили переход после завершения Первой мировой войны, затем ввели его в начале Второй мировой, потом снова упразднили до середины 1970-х, известных своим грандиозным нефтяным кризисом.

Пакетированный чай

Перед самым началом войны нью-йоркский предприниматель Том Салливан, зарабатывавший продажей чая в шелковых мешочках, из любопытства или нечаянно опустил один из них в горячую воду. Увидев, что чай отлично заварился, бизнесмен начал продажу продукции в новом формате.

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Но первое массовое производство чая в пакетиках наладила для фронта компания Teekanne из Дрездена. Шелк в целях экономии заменили на марлю, а среди солдат и офицеров продукция получила название «чайная бомба».

Презервативы

Изобретение итальянского медика XVI столетия Габриэля Фаллопия, предназначенное для защиты от бушевавшего в Средние века в Европе сифилиса, всячески порицалось церковью и обществом более 300 лет. Немцы первые начали снабжать своих бойцов презервативами во время Первой мировой, а их примеру последовали и французы.

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В 1917 году, поправ пуританскую мораль, контрацептивы стали внедрять и в британской армии. Оказалось, что кондом — это единственное средство, способное остановить эпидемию венерических заболеваний в войсках. По состоянию на 1917 год в рядах Королевской армии было более 400 тысяч больных сифилисом на разных стадиях.