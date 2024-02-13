Канадский школьник воссоздал «луч смерти» Архимеда

Восьмиклассник из Онтарио (Канада) помог разрешить давнюю историческую дискуссию. Он доказал, что «луч смерти» Архимеда, описанный в исторических хрониках, действительно работает.

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«Луч смерти» был использован во время осады Сиракуз (213-212 годы до нашей эры). Когда римские военные корабли приблизились к городу, Архимед разместил зеркала вдоль залива, чтобы фокусировать солнечные лучи на судах противника. В результате те вспыхивали ярким пламенем.

Многие ученые, включая французского философа Рене Декарта, считали эту историю вымыслом. Но другие исследователи старались воссоздать древнее оружие.

12-летний Бренден Сенер в ходе эксперимента создал настольную версию «луча смерти». Он использовал несколько вогнутых зеркал и светодиодные настольные лампы. Отражатели фокусировали 50-ваттный источник тепла на листе картона. Наблюдения показали, что температура мишени повышалась на 2 градуса Цельсия с добавлением каждого дополнительного зеркала.

Эксперимент со 100-ваттной лампой и четырьмя зеркалами позволил добиться нагрева на 10 градусов Цельсия. Школьник заключил, что с помощью достаточно мощного источника тепла и большого количества зеркал, сфокусированных под идеальным углом, Архимед действительно мог поджечь морской корабль.