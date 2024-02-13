Домашняя собака отбилась от напавшей на нее пумы

В США домашняя собака подверглась нападению пумы, но сумела от нее отбиться. Об этом сообщает CBS News.

© Lenta.ru

Инцидент произошел в городе Ла-Верн, штат Калифорния, вечером 10 февраля. Холли, трехлетняя собака породы ризеншнауцер, гуляла на заднем дворе дома, когда на нее набросился хищник. Она около минуты безуспешно пыталась вырваться из когтей пумы, пока ту не заметили соседи. Они выбежали на улицу и стали кричать на хищника, благодаря чему Холли удалось освободиться.

В ходе борьбы Холли получила рану шеи. Сейчас она находится дома и восстанавливается. Отмечается, что спустя 20 минут после нападения на собаку пума снова появилась рядом с домом.

Хозяева Холли пришли в ужас, узнав о произошедшем. Другие местные жители выразили беспокойство, заявив, что переживают за жизни своих детей и домашних животных.

В Калифорнии насчитывается более 4,5 тысячи пум. Хищники часто забредают в жилые районы в поисках пищи, особенно если не могут найти ее в естественной среде обитания.