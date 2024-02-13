Как красавица-фигуристка обуздала гуляку Ягудина

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — одна из самых ярких пар в российском спорте. Однако их путь к совместному счастью был очень непростым. Фигуристы сходились, расходились и снова сходились.

Что мешало наладить семейную жизнь и как в итоге влюблённые преодолели трудности?

Не обращал внимания

Впервые познакомились спортсмены ещё в подростковом возрасте. Тотьмянина занималась в паре с Максимом Марининым, который был хорошим другом Ягудина. Однако симпатии в те годы между Татьяной и Алексеем не возникло. Девушка была спокойной и предпочитала проводить время в одиночестве, в то время как Ягудин постоянно искал приключений на свою голову.

По мере взросления эти черты Алексея всё больше проявлялись в его характере. Он периодически попадал в передряги — иногда даже в нетрезвом виде. При этом фигуристу очень нравилось быть в центре внимания женщин. Он крутил романы направо и налево, не сильно беспокоясь о последствиях. Казалось, что у такого гуляки не может найтись ничего общего с тихой Татьяной, всячески избегавшей светской суеты. По словам Ягудина, он даже никогда не думал о том, чтобы «приударить» за Тотьмяниной, хотя обычно рассматривал каждую встречную девушку как потенциальный объект интереса.

Может, потому, что я хорошо знал, какая она серьёзная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился. До нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьёз, — признавался Ягудин в интервью изданию 7 Days.

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Впервые сошлись спортсмены уже после завершения карьеры, когда вместе выступали в шоу Ильи Авербуха. Фигуристы путешествовали по России с постановкой и внезапно обнаружили, что им очень легко и приятно вместе. Они практически не расставались, а после возвращения домой и вовсе стали полноценной парой и начали жить вместе. Казалось, впереди счастливые годы любви…

Обуздать Ягудина

Однако далеко не всё было так просто. Ягудина отношения ничуть не изменили. Он продолжал вести весьма разгульный образ жизни и не раз давал Тотьмяниной поводы для ревности.

Мне не хотелось становиться просто очередной подругой Ягудина. Я хотела серьёзных отношений. Даже откровенно сказала ему, что мечтаю родить от него ребёнка. Чем страшно его напугала… Непонимание между нами росло день ото дня, — признавалась Татьяна.

В конце концов, Ягудин, который на тот момент ещё явно не нагулялся, принял жёсткое решение и ушёл от Тотьмяниной. Для девушки это стало очень тяжёлым ударом. Ей казалось, что она навсегда потеряла свою единственную любовь и ничего подобного в её жизни уже никогда не будет. Алексей же по традиции почти не переживал разрыв: не срослось — ничего страшного.

Однако затем к Ягудину внезапно начало приходить понимание того, что он, возможно, совершил ошибку. Никакой причины для того не было: просто ему стало не хватать того, что было у него с Татьяной. Он попытался восстановить отношения, но девушки была очень осторожна. Ей нужны были весомые доказательства того, что Алексей изменился, а явных признаков того по-прежнему не было. Каждый раз, когда он вёл себя по-старому, Татьяна просто собирала вещи и уходила. А Ягудин каждый раз извинялся и просил её вернуться.