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Где поставили «памятник русофобу»? Почему Жванецкого считают врагом России

Установка нового памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону вызвала резкую реакцию со стороны патриотов России. Что за скандал из-за памятника юмористу, за что Жванецкого называют русофобом, как к нему относятся на Украине и какие награды были у него в России?

Как в России поставили «памятник русофобу»
© t.me/RostovRegion

Что за скандал из-за памятника Жванецкому

13 февраля на открытии памятника сатирику, которое проходило с участием губернатора Василия Голубева и помощника президента Игоря Левитина, произошел скандал. Собиравшегося выступить градоначальника перебила местная жительница Надежда Кофейникова.

«Здравствуйте, я хотела спросить: а никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, мечтал „сравнять ее с землей“? А что он сделал для отечества, чтобы вы ему ставили памятник? Это ваша инициатива или частного лица?» — спрашивала женщина.

Сотрудники полиции немедленно оттеснили ее от сцены. По данным СМИ, в дальнейшем она была задержана, Кировский районный суд Ростова оштрафовал ее за «неповиновение полиции».

Митинг по случаю открытия памятника продолжался, но выступление активистки привлекло внимание. Вдова Жванецкого Наталья в выступлении заявила, что покойный муж «любил Россию».

«Он никогда не был русофобом, укрофобом. Он пытался выжить между двух стран. В Одессе он родился. В Москве он работал. На Украине его прогнали — он прибежал в Ростов. В Питере его прогнали — он приехал в Ростов. Может быть, поэтому памятник именно в Ростове», — приводит ее слова «Блокнот-Ростов».

Ситуация с задержанием Кофейниковой привлекла внимание в Сети, несколько патриотических лидеров в России высказались с осуждением из-за открытия «памятника русофобу». На следующий день на голову памятника Жванецкому надели тканевый мешок.

За что Жванецкого называют русофобом

Открытие памятника Михаилу Жванецкому раскритиковал в своем Telegram-канале писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. Он поддержал активистку Кофейникову, которая спрашивала, почему не устанавливают памятников героям СВО.

«Вопрос лично у меня один: на фига? Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики. <...> Тут дело даже не в том, что Жванецкий плох. Нравится он кому-то — и хорошо. У него был свой стиль и свой слушатель (многомиллионный). Дело в какой-то тоскливой неуместности появления таких памятников», — написал Прилепин.

Более жестко высказался публицист и блогер Егор Холмогоров, чье мнение опубликовал Telegram-канал «СИГНАЛ». Он привел целый ряд цитат из произведений Жванецкого, чтобы показать уничижительное отношение сатирика к России: «Россия — страна талантов. Талантов масса, работать некому»; «Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну»; «Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое».

«Жванецкий открыто заискивал перед Западом и выступал за военную капитуляцию России. Этот „знаменитый одессит“ не осудил трагедию 2 мая в Доме профсоюзов, а лишь размазал что-то мерзкое в духе: „Принять чью-либо сторону невозможно“. По сути, Жванецкий отличается от иноагента Шендеровича лишь тем, что успел вовремя умереть», — заявил Егор Холмогоров.

По словам публициста, «вишенкой на торте» стало задержание полицией женщины, которая посмела укорить чиновников.

«Возникает логичный вопрос: а ростовские власти точно за Россию?» — пишет Холмогоров.

Как к Жванецкому относятся на Украине

Михаил Жванецкий — уроженец Одессы, но еще в советское время начал активно выступать в Ленинграде и Москве, где и добился большой известности. С конца 1990-х годов на родине сложился «культ» сатирика — в Одессе есть памятник «Ты одессит, Миша...», именная звезда с капсулой времени, мурал с писателем и Остапом Бендером, скульптура «Кот Жванецкого Моррис», бульвар Михаила Жванецкого (бывший Комсомольский бульвар), а также коньяк «Жванецкий» от Одесского коньячного завода. Сатирик был президентом Всемирного клуба одесситов и народным артистом Украины.

В 2015 году, когда после начала конфликта в Донбассе новые власти Украины начали запрещать выступления российских артистов и музыкантов, Михаил Жванецкий был внесен Киевом в особый «белый список». Решение было принято министром культуры Вячеславом Кириленко, который отметил, что «белый список» «является знаком благодарности и уважения тем публичным людям, которые не побоялись поддержать Украину».

В киевском «белом списке», кроме Жванецкого, оказались Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Ефремов, Сергей Пархоменко (рэпер Серега), Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Лев Рубинштейн и другие.

Какие награды были у Жванецкого

В России Михаил Жванецкий также обладал большим признанием. Так, в 1994 году президент Ельцин своим указом вручил ему орден Дружбы народов. При президенте Владимире Путине сатирик стал заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом президентской премии в области литературы и искусства в 2001 году, лауреатом ТЭФИ (2006 год), народным артистом РФ (2012 год), а также получил два ордена «За заслуги перед Отечеством», IV и III степеней.

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