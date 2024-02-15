Байдачный об СССР. «Отношения между людьми были лучше, чем сейчас»

Анатолий Байдачный считает, что в СССР отношения между людьми были лучше.

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– Времена СССР, на ваш взгляд, были лучше, чем сейчас?

– Сравнивать очень сложно в том плане, что я был тогда молод. Однако чувствовалось, что отношения между людьми были лучше, чем сейчас. Вот я родился в 1952 году, после войны. Многие люди, которых я знал, застали войну. И сколько было доброты в них! Двери не закрывали, прятали ключ под дверью.

Одно из главных воспоминаний детства, никогда не забуду – полетел первый спутник, и все вышли дружно ночью смотреть, как он пролетает! Это было неповторимо. Воспринималось все как великий праздник.

Или вот, возвращаюсь после школы во втором классе, и мама прямо на улицу выбегает: «Первый человек в космосе!» – поделился мнением бывший тренер «Ростова» и «Терека» (ныне «Ахмат»).