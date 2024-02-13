Почему газетные штампы стали неотъемлемой чертой нашей жизни

"Вы даете советы космического масштаба и космической же глупости", - говорил профессор Преображенский Шарикову в "Собачьем сердце".

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Иногда такая же аналогия возникает, когда читаешь некоторые журналистские тексты, уж простят меня коллеги. "Стражи порядка задержали преступника", или наоборот - "задержан оборотень в погонах", "погрузиться в атмосферу". "Руководство региона не собирается останавливаться на достигнутом". Я уж не говорю про "битву за урожай" - эту настоящую "вишенку на торте" журналистских клише.

Никому же из нас не придет в голову рассказывать о чем-то дома, на кухне, применяя такие обороты, как "стражи", "оборотни" и "полное погружение в атмосферу", - родные и друзья тут же покрутят пальцем у виска. А вот в газетах и на ТВ все эти напыщенные обороты - привычное дело.

Чем они нас так раздражают? Не только тем, что звучат, как заезженный шлягер. Скорее, причина в том, что страшно далеки они от реальной жизни, даже в тех случаях, когда журналист пытается рассказывать о самых что ни на есть житейских ситуациях. Помните, когда недавно пришел циклон на Сахалин, снега там навалило до второго этажа, люди тоннели рыли, чтобы выбраться из дома, некоторые на работе по несколько дней ночевали. Думаю, прочитаю, как там сахалинцы переживают стихию. Открываю, а текст начинается с непробиваемого: "Даже старожилы не припомнят такого снегопада". И все, хочется закрыть газету. Причем штамп такой древний, что само слово "старожил" сегодня не каждый из современного поколения поймет (специально проверяла). Кто такие эти "старожилы", где живут и что едят - неизвестно.

К слову, в журналистском сообществе периодически составляются даже рейтинги самых раздражающих штампов, которые совсем затерли до дыр. Вот одна из навязших в зубах горячих десяток: "ни для кого не секрет, вершина айсберга, разобраться в хитросплетениях, растут как грибы после дождя, воссоздать атмосферу, легко помещается в кармане брюк, но вот парадокс, извините за каламбур, по праву считается, ничто человеческое не чуждо".

Почему журналисты сыплют клишированными оборотами, объяснимо: сдавать текст в номер нужно быстро, выдумывать яркие, высокохудожественные или публицистические обороты некогда, а иногда просто лень, а тут сами по себе приходят на ум готовые фразы, давным-давно сложенные однажды кем-то умным и талантливым. Почему бы не воспользоваться? Есть такие тексты, которые "мастерски" скроены сплошь из безликих клише.

Еще одна причина - психологическая: иногда автору кажется, чем он мудренее и пафоснее свою мысль загнет, тем умнее будет выглядеть. Правда, в итоге выходит наоборот, но на выручку опять же приходят штампы. "Обсудить волнующие вопросы, разобраться в хитросплетениях, служит развитию, в атмосфере доверия" и целый ряд подобных.

Интересно, а что думают о клише сами журналисты? Мудрые, опытные коллеги призывают все-таки не ругать слишком строго "пианиста" - иногда он играет, как умеет.

"Журналистские штампы раздражают всех, и в первую очередь самих журналистов, - призналась победитель многочисленных журналистских конкурсов, долгие годы руководившая сетью собственных корреспондентов в газете "Уральский рабочий" Любовь Шаповалова. - Но вряд ли кто из коллег станет на полном серьезе утверждать, что уж он-то никогда не пользуется словесными клише. Если нужно срочно сообщить в редакцию горячую новость, у тебя просто нет времени, чтобы упаковать ее в изящную словесную оболочку, украсить яркими метафорами. Конечно, ты всю жизнь стараешься избавиться от засевших в памяти газетных банальностей, но в ситуации форс-мажора именно они помогают быстрее всего донести информацию до читателя".

Больше, пожалуй, в защиту журналистских штампов сказать нечего, призналась Любовь Шаповалова, кроме того, что в момент своего рождения они были чьими-то ноу-хау. Кто-то их придумал, пустил в оборот, а уж потом коллеги затерли новинку до состояния полной безликости.

"Зато какое наслаждение обнаружить в информационном потоке по-настоящему свежее слово, точно обозначающее суть предмета или явления! Перечитываешь, снова и снова пробуешь на вкус редкий деликатес и по-хорошему завидуешь, что это не твоя находка, - говорит Любовь Шаповалова. - Когда начинаешь размышлять, почему у автора получилось избежать штампов, найти точные и в то же время неказенные слова, понимаешь: он видел перед собой живого собеседника и говорил с ним, как говорят с друзьями. Конечно, не все журналисты одинаково наделены публицистическим талантом, но профессиональное достоинство требует от каждого из нас аккуратного обращения со словом. Как говорил незабвенный Михаил Жванецкий, "тщательнЕЕ надо, ребята". Впрочем, эту фразу так часто используют, что, похоже, она тоже стала журналистским штампом".

Перевести с чиновничьего на русский

Один из источников штампов - выступления чиновников, ведь журналистам приходится перелопачивать массивы информации из их выступлений и докладов. А часто это такая казенная речь, что ее нужно в прямом смысле переводить с чиновничьего на русский.

Причем, что удивительно, среди моих знакомых чиновников есть немало таких, кого в обычной жизни заслушаешься: яркая образная речь, убедительные примеры и чувство юмора. Но стоит им выйти на трибуну, как этих людей будто подменяют. Речь становится сухой, нудной, а местами из нее просто ничего невозможно понять. И бог бы с ним, если бы на своем языке они общались только между собой, но ведь их послания адресованы людям. Понимают ли те хоть что-то из мешанины наукообразных терминов и канцеляризмов?

"РГ" провела эксперимент. Мы выбрали навскидку одно не самое сложное высказывание некоего чиновника и показали его людям разных образований и профессий с просьбой сказать, как они эту фразу понимают. Вот какую фразу нужно было "перевести": "Принципы человекоцентричности должны лежать в основе экономических преобразований".

"Думаю, выступающий хотел сказать, что человек должен быть в центре, а не сбоку экономических преобразований", - считает фотограф Вадим Постников.

А вот охранник Глеб Клименко уверен, что переводится эта фраза так: "Вот приедет человек из центра и наладит экономику".

Студентка Олеся Неуймина, немного подумав, рассмеялась:

"У меня сразу картинка в голове: вращается какой-то человек в центре с бешеной скоростью, а вокруг промышленность пытаются выстраивать. Видимо, он имел в виду, что цель преобразований - улучшение качества жизни человека. Но лучше бы сразу сказал так, чтобы было понятно. Зачем заумствования?"

Почему нам так сложно бывает понять чиновников? Особенность их работы заключается в том, что они погружены во всевозможные законодательные, нормативные акты, жизнь проводят на конгрессах и симпозиумах, отсюда и канцеляризмы, и наукообразность речи. Но если человек при этом хорошо выполняет свою работу, эту особенность простить ему можно. В конце концов, не всем суждено быть ораторами. Но часто дело в другом: такой непереводимой речью прикрываются, когда нечего сказать по сути.

Комментарий

Мария Рут, доктор филологических наук, профессор Уральского федерального университета:

"Конечно, мы невольно ждем от журналистских текстов яркости, образности подачи, ведь они близки по стилю к художественным. А для них штампы противопоказаны. В XIX веке одинаково выразительно писали и художественные произведения, и публицистические, и отчасти даже научные статьи. Но постепенно между текстами стал возникать водораздел. Появилось четкое деление: научный стиль, публицистический, художественный... И если журналистским текстам клише вредят, то в научных статьях без устойчивых оборотов, я считаю, не обойтись. Они помогают организовать текст, исключают разночтения".