День святого Валентина: как в разных странах отмечают праздник всех влюбленных

14 февраля в России отмечают День всех влюбленных, или День святого Валентина. Этот праздник существует уже более 16 веков и до сих пор не теряет своей актуальности.

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«Лента.ру» рассказывает, благодаря кому появилось торжество, что принято дарить своей второй половинке и как День святого Валентина празднуют в разных странах.

История святого Валентина

В истории есть как минимум три мученика с именем Валентин, которые жили в период раннего христианства. католическая церковь признает святыми. Однако кто именно стал прототипом героя праздника, уже невозможно определить достоверно. И все же большинство историков и религиоведов склоняются к тому, что речь идет о римском священнике (и полевом враче) Валентине, о котором написал в «Золотой легенде» итальянский монах Иаков Ворагинский.

«Золотая легенда»

Предание рассказывает о почетном священнике Валентине, который жил в Риме во времена правления жестокого императора Клавдия II и призывал римлян принять христианство. Считается, что речь идет о епископе из Интерамы — на этой территории сейчас находится итальянский город Терни.

Деятельность священника не понравилась императору, поэтому он приказал одному из своих вельмож заключить Валентина под стражу в своем доме. Когда священник заходил внутрь, он обратился к Иисусу: назвал его «истинным светом» и попросил освятить этот дом, чтобы его жильцы познали «истинного Бога».

Услышав это, вельможа усомнился в словах священника. Он сказал, что Бог должен исцелить его слепую дочь, если он и есть свет. Валентин помолился Христу, после чего девушка прозрела.

В результате Валентин обратил в христианскую веру всех, кто находился в тот момент в доме. Однако вскоре после этого император приказал его обезглавить — по данным из разных источников, это произошло в 269, 270, 273 или 280 году.

Есть и другие версии легенды. По одной из них, Валентин исцелил слепую дочь судьи, с которым обсуждал истинность Иисуса, пока был под арестом. По второй — Валентин был не священником, а знатным человеком в Риме, который принял христианство и обратил своих слуг в эту веру. В один из дней за ним пришли, чтобы арестовать за веру, и тогда он сдался, чтобы спасти всех остальных.

Романтическая легенда

Эта версия считается самой популярной. Во времена правления жестокого императора Клавдия II в Риме было запрещено жениться и выходить замуж. Власти посчитали, что мужчины без жены и детей лучше проявят себя на поле боя, ведь им нечего терять.

Но сердцу не прикажешь: солдаты продолжали влюбляться. И тогда им на помощь пришел священник Валентин, который не побоялся запретов и тайно венчал солдат со своими вторыми половинками по ночам. Кроме того, он передавал любовные послания от солдат к девушкам и от девушек к солдатам.

Неизвестно, сколько продолжалась подпольная деятельность смелого священника. И все же она закончилась, потому что о венчаниях узнали власти. Уже будучи в тюрьме, Валентин встретил дочь одного из стражников, Юлию. Он влюбился в девушку и перед казнью передал ей записку с признанием, которую подписал словами «Твой Валентин».

Валентина казнили 14 февраля

Юлия получила послание от Валентина уже после его казни. Она отвечала на его чувства, поэтому всю жизнь хранила ему верность и никогда ни с кем не встречалась.

По другой версии, Валентин был врачом. Однажды к нему обратился мужчина, который просил лекарство для своей слепой дочери Юлии. Он дал ему мазь для глаз, но вскоре после этого стало известно, что Валентин тайно венчает солдат вопреки запретам. Император Клавдий II велел бросить его в темницу и казнить. За день до исполнения приговора Валентин передал Юлии любовное послание с подписью «Твой Валентин» и веточкой шафрана внутри. Коснувшись растения, девушка снова смогла видеть.

Возможно, две легенды со временем слились и выросли в один общий праздник. Кстати, в обоих случаях Валентины отправляли своим друзьям и любимым из тюрьмы послания со словами прощания, то есть первые валентинки

Языческие корни

Еще одна версия происхождения Дня святого Валентина связана с языческим праздником Луперкалий — торжеством плодородия и любви. В этот день римляне приносили в жертву животных, снимали с них шкуры, а потом ремнями из этих шкур лупили всех мимо проходящих женщин. Считалось, что удары принесут дамам множество здоровых и крепких детей.

Луперкалий праздновали в середине февраля, с 13-е по 15-е число. В 496 году торжество упразднил римский понтифик Геласий I. Он же сделал 14 февраля Днем святого Валентина. По некоторым данным, праздник ввели, чтобы заменить языческое торжество, однако официальных подтверждений этому предположению нет.

История Дня святого Валентина в России

На Руси 14 февраля гадали на будущего жениха и просили об удачном замужестве. Эти традиции также восходят к языческим верованиям. Позднее на 14 февраля выпал день памяти святого Трифона-мученика, который считается покровителем семей и добрых отношений между мужем и женой, а также плодородия.

В православной традиции именно февраль был месяцем свадеб, потому что располагался в календаре между двумя большими постами: Рождественским и Великим. В посты венчаться нельзя, поэтому все старались успеть заключить брак в этот промежуток.

У дворян День святого Валентина тоже был популярен. Особенно, конечно, среди молодежи. Во времена Российской империи православная церковь не одобряла празднования Дня всех влюбленных, но девушки и юноши следовали европейской моде и отправляли друг другу валентинки — то есть открытки с признанием в своих чувствах. Их делали из шелка, кружев, цветов.

После революции и прихода к власти большевиков в России надолго забыли о Дне святого Валентина. Вторую жизнь он обрел только в 90-х годах прошлого века

Что подарить

Сейчас главная традиция на День всех влюбленных — одарить своего любимого человека. Презентом могут быть валентинка, шарики, цветы, сладости и другие подарки. Интересно, что в разных странах прижились разные варианты подарков.

Традиции в разных странах

В Англии 14 февраля принято гадать на любимого. Рано утром девушки выглядывают в окно и высматривают мимо проходящих парней. Первый, кто покажется на виду, станет любимым. Кроме того, можно подарить своей половине яблоко, как символ любви и верности.

В Японии тоже переняли манеру отмечать День всех влюбленных. Правда, почему-то дарить подарки 14 февраля принято только мужчинам. Девушки и женщины в этот день должны презентовать своим любимым черный шоколад в знак любви. Ровно через месяц, 14 марта, уже мужчины будут одаривать своих половинок сладостями.

В США День святого Валентина пришел лишь в 1777 году. Его привезли с собой поселенцы из Европы. Как и в остальном мире, в Америке на праздник было принято дарить валентинки. Затем появилась дешевая сахарная свекла, из которой стали массово делать сладости, и в дополнение к открыткам в подарок начали добавлять конфеты и карамель. Ближе к XXI веку за дело взялись маркетологи. Они убедили американцев, что на 14 февраля нужно дарить еще и цветы, а лучше — ювелирные украшения.

В Китае 14 февраля тоже празднуют День влюбленных. Принято дарить подарки, гадать на будущую любовь, а еще соревноваться в искусстве вести домашние дела.

В Индию праздник пришел в 1990-х годах. Интересно, что в этой стране решили не ограничиваться одним днем и выделили на праздник влюбленных целую неделю, каждый день которой посвящен определенной теме, связанной с любовью. Например, 12 февраля — день объятий. Обязательно нужно обниматься с родными и любимыми.