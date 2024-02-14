Почему ученые не считают кошек домашними животными

Вопреки распространенному мнению, кошек впервые приручили не в Древнем Египте, а на территории Армянского нагорья — это в современной Турции — около десяти тысяч лет назад. С тех пор «шерстяные» сопровождают человека на всем протяжении его истории. Впрочем, многие ученые не соглашаются с тем, что кошек вообще стоит относить к категории домашних животных.

Кошка, которая гуляет сама по себе

Что является главным критерием домашнего животного? Неспособность выжить в дикой природе, самостоятельно, без участия человека. Все это точно не относится к кошке — ведь и в городах, и в деревнях обитает множество бездомышей. Да, они все-равно живут рядом с человеком и, хотя бы косвенно, зависят от его жизнедеятельности. Но у современных кошачьих есть и дикие собратья, например, лесной или камышовый кот, которые вполне демонстрируют свою самостоятельность. Аналогично одичать вполне способны и домашние мурки и барсики.

По доброй воле

О самостоятельности кошек говорит и тот факт, что они не были приручены человеком насильно, а пришли к нему сами. На самом деле наши предки едва ли даже планировали приручать кошек — ведь пользы от них не было никакой: ни мыса, ни шкуры, ни помощи в охоте. Но пришли к человеку предки современных кошек вовсе не за халявной едой — в ту пору людям и самим хватало впритык — а ради грызунов, которые расселились в человеческих поселениях с развитием земледелия.

Охотники на грызунов

В VI веке до нашей эры кошки появились в Италии и Греции — по-видимому, были завезены из Египта и Турции. А к X веку они распространились по всей Европе, вытеснив ласок, куниц и горностаев, которых подкармливали в домах раньше — как уничтожителей грызунов. Кошки проявили лучшие охотничьи качества, так как могли справляться не только с мышами, но и с более крупными и опасными крысами. Кроме того, в отличие от тех же куниц и горностаев, кошки демонстрировали все признаки домашних животных: ласку, чистоплотность, бесшумную поступь. Поэтому нередко кошки жили в домах и даже церквях и монастырях, где охраняли от грызунов книги и свечи.

За или против