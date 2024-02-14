Как кубанские казаки свадьбы гуляли

«Кубанские казаки» — один из самых любимых у российского зрителя фильмов. 75 лет назад, в феврале 1949 года на Мосфильме был утвержден сценарий Николая Погодина, а за постановку картины взялся такой корифей как Иван Пырьев. И уже через год состоялась премьера.

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Все признают, что это сказка, жизнь после войны была иной, но «Кубанские казаки» полюбились зрителю. В том числе и современникам, которые прекрасно знали действительность. Просто он показывал ту жизнь, к которой стремились, о которой мечтали и считали возможным достигнуть.

К тому же многое в фильме было реальным – те же костюмы, даже разговаривали герои хоть и на русском, но по возможности приближенном к кубанскому диалекту – балачке. Совершенно чудесные песни Исаака Дунаевского, которые ушли в народ и на долгие годы стали застольными.

Но главное все переживали за главных героев – председателей конкурирующих колхозов «Красный партизан» и «Заветы Ильича» Гордея Гордеевича Ворона (Сергей Лукьянов) и Галину Ермолаевну Пересветову (Марина Ладынина). По сюжету все закончилось хорошо и зрителю в конце фильма ясно – будет свадьба!

Но какой она будет? В самой картине не показана, однако мы можем об этом судить с высокой точностью. Казаки – народ, который свято хранит свои традиции, в том числе и свадебные. Родовая казачка Наталья Макаренко рассказала ГлагоL какой бывает настоящая кубанская свадьба. Еще в середине 1970-х у нее самой она была такой и можно не сомневаться, что у Пересветовой с Вороном все происходило ровно также.

Наталья Макаренко перед замужеством. Фото из семейного архива

Сватовство

Казаки – люди вольные. Парни и девушки знакомились самостоятельно и сами выбирали друг друга. Хотя, в старину, случалось и такое, что судьбу определяли старшие родичи в желании с кем-либо породниться. Но чаще все происходило по любви.

Жених делал предложение невесте и говорил, что будет засылать сватов. Невеста сообщала родителям, что в такой-то день ее придут сватать. Обычно они жениха знали и имели о нем представление. Батька говорил: «Добре, пусть засылает сватов».

В назначенный день жених и двое его старост – так называются дружки, перевязанные рушниками (вышитыми вручную полотенцами), шли пешком через всю станицу к дому невесты. В руках сумки. Перед домом невесты останавливаются и говорят: «Тут живет такая красуня, а у нас такой бравый и гарный хлопец!»

После этого их приглашают в дом. Заходят и кланяются. Если родителям жених сподобался (на кубанской балачке значит – понравился), то приглашают к столу. На столе только легкие закуски. После этого батька посылает до дедуся. Без дедуся ничего не делается и присутствует он на всех этапах свадьбы!

Старосты в это время из сумок достают хлыбину (каравай белого хлеба домашней выпечки) и фляжку вина. Когда приходит дедусь, то посылают уже за невестой. Она разрезает хлыбину пополам, а затем отламывает от половинок рукой и раздает хлеб присутствующим.

Начинается небольшое застолье и разговоры. Никаких других гостей в этот момент нет. Пока все держится в строгом секрете, никому ничего официально не объявляют. Хотя, конечно, вся станица видела хлопцев в рушниках и догадывалась – но ответа родителей все равно никто не знал.

Но на другой день батька невесты объезжал своих братьев и сестер и сообщал, что «невесту пропили» и сегодня будет магарыч (угощение). Точно также мама жениха, обходит с новостью своих родных и приглашает самых близких на магарыч в дом невесты. Приходят и старосты-сваты с женами (если были).

А там уже с утра жарят-парят. Столы обычно накрывали во дворе – Кубань — край благодатный, теплый. На магарыче обговаривают все детали предстоящей свадьбы – на какой день назначить, как будут одевать жениха и особенно невесту.

Платье обычно всегда шили специально. Особым украшением были венок и цветы на костюм и платье жениха и невесты. Были специальные умелицы, которые изготавливали их из белого воска – произведение искусства! Но тяжелое.

Через неделю уже батька и мате жениха приглашали к себе родителей невесты и избранную родню. И снова старосты-дружки в рушниках шли через всю станицу, а в доме им повязывали еще одни – крест на крест. Там уже окончательно обговаривали последние нюансы предстоящей свадьбы.

Подготовка длилась примерно три месяца, за которые подавалось и заявление в ЗАГС (в старину обговаривалась дата венчания с батюшкой). Хотя случалось, что могли назначить и через год – если в доме траур или в ожидании окончания учебы.

Виктора Макаренко Свадьба Натальи и. На невесте знаменитый казачий венок из воска

Свадьба. Накануне

Весилля – так на кубанской балачке называется гуляние – всегда проходило дома. За неделю прибегали титки (тетушки) и готовили угощение. Из особого теста делали вергуны (мучное блюдо, типа пончика), посыпали их сахарной пудрой. В пятницу готовили рыбу, котлеты и другие мясные блюда.В пятницу же жених, невеста и старосты объезжали всю родину (то есть – родственников), каждый свою, и приглашали на вессиля. По составленному батькой списку! Туда входили крестные, дядья-тети, двоюродные братья и сестры. Обязательно приглашались все соседи.Заходили в дом, трижды кланялись со словами «Батька, мама и я приглашаем вас на весилля». После чего староста на красивом платочке подавал шишку – это праздничные сдобные булочки в виде короны, которые пекли заранее. Те благодарили батьку, маму, жениха с невестой и подтверждали, что придут.

И так объезжали каждого в отдельности – к вечеру от поклонов даже молодая поясница отваливалась. Но надо было невесте еще заехать к родителям жениха, а тому к родителям невесты и пригласить их. Там все тоже повторялось, но уже был накрыт стол и можно было перевести дух.

Такой же венок на свадьбе родителей Натальи в годы выхода «Кубанских казаков»

Свадьба. День первый

Утром перед домом выставляли приданное. Затем батьки выводили невесту и кланялись на четыре стороны. В руках у батьки хлеб, у мати – икона.

В это же время дружки невесты, обычно братья и сестры, за калиткой стелили рушник, на него клали шишки требуя с жениха выкуп. И выкуп солидный, Наталья рассказывает, что в ее случае это был мопед младшему брату. Затем все ехали на регистрацию, а в старину венчание.

По возвращении собирались гости и усаживались за стол. Перед невестой и женихом обязательно ставили дивень (обрядовая свадебная выпечка – каравай с воткнутыми в него высокими палочками, или стеблями камыша покрытые слоем запеченного теста) – своего рода, занавесочная, от сглаза. В этой части свадьбы все вели себя чинно, на вино никто не налегал. Потому что впереди была важнейшая часть – дариння (дарение).

Через некоторое время поднимались старосты и объявляли: «Дары дари посидали!» Рядом стояла корзина, выложенная рушниками, и там лежали шишки, которые подносили дарителям. Они были хлебные и конфетные, изготовленные из разноцветного сахара. На красивом подносе стопочка вина и стопочка горилки.

Начинали всегда с дедуся и бабуси (на Кубани это самое ласковое обращение к дедушке с бабушкой). «Здесь булы у молодого и молодой дедуся с бабусей, кланяются молодый и молода хлебом-солью и стаканом вина!», — говорят старосты. Жених и невеста трижды кланяются в пояс. Дедусь произносил наставление-тост и вручал подарок.

Затем шли крестный и крестная. Крестный, сказав слово, вручал подарок и выпив чарку вина говорил: «Сладко!» А вот крестная, чуть пригубив произносила: «Ой, горькое. Надо подсластить!» И вот только тут все гости впервые кричали «Горько!», а жених с невестой целовались.

И так каждый гость по старшинству. Деньги складывали в специальную «копилку», сейчас это часто просто большая пустая с закатанной крышкой с прорезью банка.

И только после обряда дариння начиналось само весилля – гуляли свадьбу!

Гости весилля у Макаренко

На столе стояли два «быка» — это огромные, в четверть ведра, бутыли с горилкой и вином, которое для такого случая выдерживалось не менее десяти лет, специально к свадьбе. Бутыли, вместо пробок, обычно затыкали кочерыжкой от кукурузного початка, обвязывали атласной лентой и украшали веточкой калины – тоже от сглаза. К ним назначали хлопцев со стороны невесты, которые берегли «быков». Потому что хлопцы со стороны жениха стремились их украсть и потом потребовать выкуп.

Была еще очень красивая коробочка, в которой лежали три ветки украшенные платочками, зеленью и конфетами. Каждая означала родину жениха, невесты и новую семью.

Гуляли до самой ночи. Но еще задолго до окончания первого дня весилля выходил дедусь и объявлял: «Звиняйте, но надо и годи знать!» (то есть: «извините, пора и честь (возраст) знать»). С этого момента все несовершеннолетние, которые присутствовали на весилли, поднимались и уходили. На второй и третий день свадьбы их уже не было.

Свадьба. День второй

Начинался он со звона. Для этой цели обычно находили кусок рельса или еще какую громкую железяку и били по ней до одури и гула в ушах. Сбереженные быки с горилкой и вином ставили на украшенную скамеечку перед калиткой. Тех, кто приходил, обязательно, перед тем, как пропустить во двор, к столам, гойдали (то есть – катали, подбрасывали) на одеяле, после чего гость платил небольшую сумму денег за «гойдалку» — катание.

Затем ехали на базар (сейчас в магазин) и на собранные деньги покупали самую красивую одежду для батьки жениха и мамы невесты. По возвращении, потешно наряженных «женихом» и «невестой», их сажали в ручную тележку и катали по станице. Желательно, чтобы в это время шел дождь, но если его нет, то поливали их водой сами. После этого возвращались в хату, где гуляют свадьбу, к тому времени там, в огороде, уже был построен шалаш из веток, крытый сеном. «Молодых» торжественно туда заселяли, им наливали, и пока они угощались – шалаш поджигали! «Пара» с криком выскакивала из «дома», их снова торжественно грузили в тележку и везли до ближайшего водоёма (речки, или просто лужи, и бросали в воду вместе со свадебным «экипажем»… И только после этого веселая толпа гостей, мокрые, измазанные в грязи и пыли родители жениха и невесты возвращались на гулянку, где их обсушивали и наряжали в новую одежду.И снова застолье-весилля.

Свадьба. День третий

Он назывался – прийти на курей. Заводилы ходили по дворам и собирали кур. После чего их готовили и вновь шумело весилля – застолье, танцы, играли музыканты. Непременный атрибут – обилие шуток. Часто очень откровенных, почему несовершеннолетним и нельзя было присутствовать.Завершало кубанскую свадьбу – красочное и весьма опасное шоу: гости поджигали несколько заранее припасённых гигантских старых покрышек от трактора (раньше просто костер) и прыгали сквозь огонь примерно так, как это делают во время праздника Ивана Купалы.

Родовая казачка Наталья Макаренко со станичником

Показать гарбуза

Этот обычай действительно существует. Даже тем, кто никогда не бывал на юге России, он знаком, хотя бы по советским фильмам. Это когда девушке не нравится пытающийся ухаживать хлопец, то ему приносят гарбуза – тыкву. Заговор устраивали девки: «А давай этому гарбуза повесим — чего он ко мне пристает!»

Выбирали самого большого гарбуза – чем крупнее, тем лучше. Не ленились, тащили его к дому ухажера и как стемнеет вешали на плетень. Рано утром мать такого неудачника выходила доить корову и видела гарбуза. Но сама не снимала, а будила сына: «Иди, бисова душа, снимай!»

Бывало, что гарбуза выкатывали и сватам. Такое случалось, когда приходили не спросясь, а у девушки уже был хлопец на примете. Вот почему было важно сначала познакомиться, подружиться, получить согласие невесты и родных. А это возможно, только если соблюсти все обычаи.

Кубанские казаки, выходцы из Запорожской Сечи, всегда особо ревностно служили России и считают себя русскими людьми. Но с особой культурой, красивым и мелодичным диалектом, традициями, которые ревностно берегут по сию пору.