«Перекуем истребители в фаллоимитаторы»: как в России создают секс-игрушки

Подковать блоху, выточить цветок из малахита, — о русских мастерах-умельцах издревле складывают легенды. Развивать инженерное мастерство с успехом продолжили производители российских секс-игрушек, которые умудряются вставлять микромоторчики из истребителей в фаллоимитаторы, а ручки прикручивать от старых телевизоров «Рубин». В день святого Валентина крупнейшие производители российских секс-игрушек рассказали «Газете.Ru», с чего все началось в 90-х.

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Моторчики из истребителей, игрушек и радиомагнитофонов

Сейчас компания Lovetoy (ранее «А-Полимер») создает фаллоимитаторы на любой вкус. А началось это производство с простого похода в магазин, где были выставлены первые вибраторы. Именно это дало толчок будущему генеральному директору предприятия Вадиму Канунову открыть производство интим-товаров.

«Я — врач-гинеколог, и я хорошо знаком с проблемой женщин с реализацией каких-то своих желаний и потребностей. Поэтому проблема была хорошо мне знакома. Однажды ко мне пришел друг-биолог и сказал: «Я ходил в магазин, и там появились какие-то интим-игрушки». Я решил попробовать собрать что-то похожее, купил старые советские моторчики, блоки питания, адаптеры. Мы сделали первые вибраторы и начали размещать объявления в газете. Оказалось, такие вещи были очень востребованы. Мы стали увеличивать производство, создавая все больше секс-игрушек», — рассказал «Газете.Ru» Канунов.

Причем, как рассказал Канунов, в ход шли совершенно разные детали, даже из оборонной промышленности.

«Мы использовали микромоторы из гироскопов старых советских истребителей. Тогда их выпускали очень много, что-то списывали, что-то просто воровалось. В общем мы это скупали. Еще много детских игрушек выпускалось в СССР, магнитофоны. Там же тоже есть микродвигатели, мы и их использовали. Еще в советском союзе производили телевизоры «Рубин», оттуда мы брали ручки для управления. В общем комплектующих было много, нужно было просто их все собрать в правильном порядке», — объяснил Канунов.

Сегодня Lovetoy выпускает десятки тысяч единиц продукции в месяц. Причем большая часть сырья — российского происхождения.

«Раньше мы закупали некоторые компоненты у зарубежных компаний, например, полимеры в Японии. Сегодня большая часть сырья — российского производства, за исключением некоторых деталей, которые приходится закупать в Китае. Но в целом за последние годы выяснилось, что наша химическая промышленность освоила выпуск многих видов сырья хорошего качества, которое мы можем использовать при производстве секс-игрушек», — рассказал Канунов.

Первую секс-машину я сделал сам

Еще один отечественный производитель секс-игрушек, компания LoveMachines из Омска, специализируется на создании секс-машин. Это на сегодняшний день крупнейший дистрибьютор секс-машин и аксессуаров для них в мире.

У компании также есть шоурум в Москве, где можно оценить работу устройств и подобрать себе понравившуюся модель секс-машины. Кроме того, предусмотрена возможность взять одну такую игрушку напрокат.

По словам основателя и руководителя группы компаний, в которую входит LoveMachines, Сергея Иванова, самая первая модель была создана в 2007 году, и Сергей собрал ее сам.

«Все началось с секс-шопа. Первый магазин для взрослых я открывал в Омске в 2002 году, тогда в городе подобного не было. И постепенно у меня накопилось много запросов на секс-машины от клиентов. Приходили и говорили: «нужно что-то роботизированное, что может имитировать человека, может долго работать, не уставать, не требовать попить, поесть». Я начал изучать этот вопрос и обнаружил, что на тот момент ничего подобного в мире не производилось, а люди хотели секс-машину с возвратным поступательным движением, которая полностью имитировала бы человека», — рассказал «Газете.Ru» Иванов.

Количество запросов от клиентов росло, отмахиваться от них было глупо.

«Я, взвесив все свои знания техники и изучив объем рынка, решил, что нужно попробовать нам это производить. Первую машину я сделал сам в 2007 году из того, что было. Пытался что-то сделать сам, что-то просто по магазинам собирал, что-то заказывал у токарей. В конце концов собрал первый экземпляр и получил от клиента великолепный отзыв», — продолжил Иванов.

Постепенно, как отмечает Сергей, производство модернизировалось и увеличивалось. На конец 2023 года его мощность достигла 10 тыс. единиц в год. Сейчас компания ставит задачу выйти на уровень 50 тыс. единиц. Для производства секс-машин используется сварочное, токарное и фрезерное оборудование, также в производстве используется лазерная резка. Потом полученные детали собираются вручную.

«Наши секс-машины мы производим на 99% из российских комплектующих. Все начинается с поставок металлобазы, дальше мы все режем, варим, красим. Фурнитура тоже покупается в России. Единственное, что используется из зарубежных товаров, — это моторы. К сожалению, моторы нужного нам качества и формата в России пока еще не делают», — рассказал «Газете.Ru» Иванов.

За рубежом российская продукция тоже пользуется популярностью, однако после начала СВО заказов стало меньше.

«Оплатить теперь сложнее заказ, логистика тоже стала сложнее. И, тем не менее, полторы недели назад в Грецию последний свежий заказ ушел. До этого — в Китай и Таиланд. В 2022 году нам удалось получить европейский сертификат качества, и мы надеемся, мы свою продукцию начнем экспортировать и туда. Поэтому перед нами стоит задача увеличить производство», — заключил Иванов.

Зоо-мотивы от Erasexa

Еще один российский производитель секс-игрушек — Erasexa. Компания производит авторские игрушки и вдохновляется животным миром. Часть их продукции похожа на половые члены различных животных, а другая часть представляет собой фэнтези-фаллоимитаторы, стилизованные под щупальцы.

Как отмечают в компании, цель бренда — закрыть потребность в локальных предпочтениях клиентов, о которых обычно люди не говорят. Каждый месяц в компании создают разное количество игрушек, — все зависит от запросов заказчиков.