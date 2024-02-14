За что казнили Святого Валентина: 14 февраля в истории

Даты бывают разные. 14 февраля, например, почти во всем мире так или иначе ассоциируется с влюбленными.

© Pierre Puvis de Chavannes

"Рамблер" расскажет, за что казнили Святого Валентина, и что еще происходило 14 февраля в разные годы.

Казнь святого

Говорят, что 14 февраля, примерно в 270 году нашей эры, был казнен Валентин, римский священник времен императора Клавдия II.

Во время правления Клавдия Рим был вовлечен во множество кровавых кампаний. Императору нужно было содержать сильную армию, но ему было трудно привлечь солдат в свои военные союзы. Клавдий считал, что римские мужчины не хотели идти в армию из-за сильной привязанности к своим женам и семьям.

Чтобы избавиться от проблемы, Клавдий запретил все браки и помолвки в Риме. Валентин, осознав несправедливость указа, бросил вызов Клавдию и продолжал тайно заключать браки молодых влюбленных.

Когда действия Валентина были обнаружены, Клавдий приказал казнить его. Валентина арестовали и оттащили к префекту Рима, который приговорил его к избиению до смерти дубинками и отсечению головы. Приговор был приведен в исполнение 14 февраля, примерно в 270 году.

Легенда также гласит, что, находясь в тюрьме, Святой Валентин оставил прощальную записку дочери тюремщика, ставшей его другом, и подписал ее «От твоего Валентина».

За свою службу Валентин после смерти был причислен к лику святых.

По правде говоря, точное происхождение и личность Святого Валентина неясны. Согласно Католической энциклопедии, «по крайней мере три разных святых Валентина, все они мученики, упоминаются в ранних мартирологах под датой 14 февраля». Один был священником в Риме, второй — епископом Интерамны (ныне Терни, Италия), а третий — святым Валентином, мучеником в римской провинции Африки.

Легенды расходятся в зависимости от того, как имя мученика стало связано с романтикой. Дата его смерти могла быть перепутана с праздником Луперкалии, языческим праздником любви. В таких случаях имена молодых женщин помещались в ящик, из которого мужчины по случайности извлекали их. В 496 году нашей эры папа Геласий решил положить конец празднику Луперкалии и объявил, что 14 февраля будет отмечаться как День святого Валентина .

Постепенно 14 февраля стало датой обмена любовными посланиями, стихами и простыми подарками, например цветами.