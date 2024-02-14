В 90-х годах сибирский город Ангарск был местом очень специфическим. Расположенный в Иркутской области, густо усеянной колониями, он часто становился второй родиной для тех, кто уже искупил вину и был не прочь отяготить себя новой. Криминальная обстановка в Ангарске была очень напряженной и обнаружение в окрестных лесах нескольких женских трупов списали на бандитские разборки. О том что в городе появился серийный убийца говорить начали, когда число жертв перевалило за второй десяток.

Но даже когда стало очевидно, что женщин убивает маньяк, никто бы не догадался, что искать его нужно в центральном отделе внутренних дел УВД. Именно работа в милиции и предоставила Михаилу Попкову возможность безнаказанно убивать в течение 18 лет.

Михаила Викторовича Попкова, занимавшего в УВД города должность помощника оперативного дежурного, коллеги называли за широкую улыбку Миша Гуинплен. Мужчина отличался легким характером и доброжелательностью, а кроме этого всегда был готов прийти на помощь товарищам.

Кроме этого, Попкова знали как хорошего семьянина, спортсмена и человека, который никогда не увиливал от общественной работы. Супруга его, Елена, тоже работала в УВД, в паспортном столе, и была на хорошем счету у начальства. Еще у Попковых росла дочка — умница и отличница. Короче, Миша Гуинплен был практически идеальным сотрудником и примерным гражданином.

Но за внешним благополучием семьи скрывалась неприятная тайна. Елена изменяла своему мужу и он об этом знал, но не предпринимал никаких действий. Неоднократно Михаил планировал убить супругу — ему, как работнику милиции, было бы просто это сделать и замести следы, но он вспоминал о дочке и отказывался от своей идеи.

Михаил Попков с женой Еленой

Такое подвешенное состояние привело к тому, что Михаил возненавидел женщин и особенно тех, что изменяли своим мужьям. На долгие годы маньяк превратился в кошмар Ангарска и головную боль правоохранителей.

Охота серийного убийцы Попкова всегда проходила по одному и тому же отработанному сценарию. Вечером или ночью милиционер в форме колесил на своей «Ниве» по улицам Ангарска, высматривая подвыпивших женщин. Он останавливался возле жертвы и вежливо предлагал подвезти ее до дома. Улыбчивый и корректный мужчина в милицейской форме вызывал доверие и мало кто отказывался от предложения.

По дороге Михаил намекал попутчице о продолжении знакомства в интимной обстановке и согласие женщины становилось ее смертным приговором. В том случае, если Попков получал отказ, то дама просто доставлялась по адресу, а убийца продолжал свой поиск.

Со своими жертвами Попков расправлялся со звериной жестокостью. Он насиловал, а затем убивал ножом, отверткой или небольшим топориком. Количество и сила ударов, которые милиционер наносил со знанием дела, практически не оставляли несчастным ни единого шанса.

Однажды от рук маньяка погибла трезвая женщина, случайно оказавшаяся в позднее время на улице. Она единственная из всех не была изнасилована — Михаил просто задушил ее шарфом и для верности несколько раз ударил ножом в грудь и шею. Позднее эту жертву Михаил Попков хладнокровно назовет «технической ошибкой» и «издержкой». Как во время убийств, так в ходе следственных экспериментов нелюдь был предельно спокоен и обстоятелен.

Ангарск — относительно небольшой город и о серийном убийце на кухнях горожан заговорили едва ли не раньше, чем в кабинетах управлении УВД. Слухи ходили одни страшнее других и город с 200-тысячным населением сковал страх. Очень скоро стало очевидно, что милиция бессильна перед маньяком, так как тот не только умело заметал следы, но и обладал невероятным везением.

Две жертвы Михаила, чудом оставшиеся в живых, не смогли описать убийцу — они получили тяжелые черепно-мозговые травмы, а кроме этого были сильно напуганы во время нападения. Не помогли и следы спермы, обнаруженные на теле одной из жертв — образец биологической жидкости приобщили к делу, но детально изучать не стали.

Попков принимал непосредственное участие в розыскной работе по убийствам женщин с 1994 года, когда совершил первое нападение, по 1998 год, пока не уволился из органов. Уход Миши Гуинплена из милиции сразу же после получения звания младшего лейтенанта не был неожиданностью. В 90-х сотрудники получали смешные зарплаты, которые нередко задерживали, поэтому многие находили себе более перспективную работу.

Уходя из органов, Попков был абсолютно спокоен, так как его коллеги были настолько непрофессиональны, что не смогли увидеть в 24 женских смертях серию! Лишь в 1998 году, когда о маньяке гудел уже весь город, была создана следственно-оперативная группа и убийства были объединены в одно дело.

К этому моменту Михаил Попков уже был на «вольных хлебах». После увольнения он занимался частным извозом, копал могилы на кладбище, работал охранником и даже пытался заниматься коммерцией. В одном бывший милиционер сохранял постоянство — он продолжал убивать.

Полтора года беспомощной возни по делу о серийном убийце привели к тому, что следственную группу расформировали и создали новую, во главе с опытным и энергичным старшим помощником прокурора Николаем Китаевым. В УВД области на нового руководителя возлагали большие надежды, ведь Китаев сыграл весомую роль в расследовании дела другого маньяка — Василия Кулика, орудовавшего в 80-х в Иркутске.

Новый начальник группы взялся за дело с огоньком и очень скоро стало известно о характерных повадках маньяка. Выяснилось, что почти у всех жертв есть общие черты — это были молодые женщины 18-28 лет, среднего роста (155—170 см) и склонные к полноте.

Все трупы были обнаружены за пределами города, возле небольших проселочных дорог, но недалеко от крупных автострад, таких как Сибирский тракт или объездное шоссе Красноярск — Иркутск. Это говорило о том, что у убийцы есть автомобиль и он хорошо знает окрестности.

В материалах дела, датированных 1998 годом, Китаев нашел важную информацию, которой в свое время халатно пренебрегли. 28 января 1998 года возле города Байкальска в бессознательном состоянии была найдена 15-летняя девушка, которую изнасиловали, зверски избили и оставили в снегу.

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Мать пострадавшей только к лету смогла добиться, чтобы по факту нападения на ее дочь было открыто уголовное дело. Из показаний пострадавшей выяснилось, что 27 января она села в легковой автомобиль, владелец которого, улыбчивый милиционер, предложил ее подвезти.

Но вместо дома новый знакомый отвез ее в лес и изнасиловал, после чего со звериной жестокостью начал бить головой о дерево. Девушка потеряла сознание и очнулась уже в больнице, спустя много дней после нападения. Интересно, что в ходе опознания жертва уверенно показала на старшего сержанта Ангарского УВД, но над ней только посмеялись. Разве мог душа компании и добряк Миша Гуинплен совершить что-то подобное?

Николай Китаев был возмущен халатностью следователей, которую они допустили еще два года назад. Он выяснил, что все опознания и допросы проводились формально, с нарушениями процедуры, а информация, полученная от пострадавшей, никого не интересовала.

Помощнику прокурора Китаеву оставалось лишь «раскрутить» дело, в котором уже был даже подозреваемый, но в 2001 году его уволили из органов в связи с сокращением штата прокуратуры. Следующая попытка найти маньяка, продолжавшего убивать, была предпринята только в 2012 году.

Новую, третью по счету оперативно-следственную бригаду возглавили следователь по особо важным делам Евгений Костараев и старший уполномоченный МВД России полковник Сергей Державин. По их настоянию была проведена генетическая экспертиза, раскрывшая генотип убийцы.

Ее можно было сделать и раньше, но до 2008 года такое исследование производилось только в Москве и стоило несколько десятков тысяч долларов. Позднее правоохранители оправдывались, что если бы экспертиза была доступнее, то Попкова могли бы поймать гораздо раньше.

Сам Миша Гуинплен давно уже был под подозрением, но улик против него не было. У следователей была группа крови убийцы, установленная по его сперме — третья положительная. Кроме этого, девушка, в 1998 году опознавшая старшего сержанта как убийцу, описала автомобиль маньяка.

Пострадавшая не слишком разбиралась в технике, но судя по ее описанию, речь шла о «Ниве». Подтверждалось это и следами протектора, обнаруженными неподалеку от тел жертв. Очевидно, что Михаила Попкова, давно взятого на карандаш, должны были проверить по линии ДНК в первую очередь. Но вместо этого следователи в 2009 году инициировали генетическую экспертизу для владельцев «Нив» из Ангарска, имеющих третью группу крови.

Так как проверка эта проводилась в алфавитном порядке и была небыстрой, до Попкова добрались только спустя три года. Совпадение результатов анализа с образцом было идеальным и Мишу Гуинплена, наконец, арестовали. На дворе был 2012 год и Попков давно уже «завязал». Маньяка заставила выйти из игры импотенция, ставшая следствием застарелого сифилиса.

Для Попкова арест был полной неожиданностью — он был уверен, что его никогда не найдут. «Ангарский маньяк», а именно так назвали серийного убийцу журналисты, признался в 81 убийстве. Следствию удалось доказать из них 78, причем одна жертва была сотрудником милиции. Еще три жертвы чудом выжили после встречи с маньяком. Попков оказался продуктивнее другого зверя — Андрея Чикатило, на счету которого было 56 доказанных жертв.

Попков на очередном следственном эксперименте

Психиатрическая экспертиза признала Попкова полностью вменяемым, что лишило его шанса попасть в спецбольницу. Следствие по делу «Ангарского маньяка» длилось три года. Когда Попков начинал скучать, он вспоминал о новом, неизвестном следствию эпизоде и его вывозили для следственных экспериментов и опознаний.

Вел себя убийца уверенно и даже нагло. После того как 14 января 2015 года его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, он признался еще в 59. 10 декабря 2018 года его повторно судили и приговорили снова к пожизненному сроку.

Второй суд также лишил Попкова звания младшего лейтенанта милиции, благодаря которому он, сидя в тюрьме, получал от государства пенсию. Убийца имел наглость опротестовать решение суда и настаивает, что заслужил эти выплаты. Апелляционный суд сейчас рассматривает его обращение. Также он обжаловал приговор по нескольким первым убийствам, по которым вышел срок давности.

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