«Девушка с веслом»: почему изначально она было голой

«Девушка с веслом» – так назывались похожие друг на друга статуи, которые устанавливались в годы советской власти чуть ли не во всех городских парках. Этот образ хорошо известен тем, кто родился и вырос в СССР, но мало кто знает, что изначально девушка, запечатленная в скульптуре, была голой.

В единственном экземпляре

Всë началось в 1934 году, когда в Москве проходила реконструкция парка имени Горького. Архитектор Власов решил разместить в бассейне рядом с фонтанами оригинальную скульптуру – обнажённую девушку, которая должна была стать символом равноправия женщин и мужчин в Советском Союзе. Дирекция парка идею одобрила, а воплощать задуманное доверили скульптору Ивану Шадру. Прототипом для статуи стала студентка физкультурного института Вера Волошина.

В 1935 году на главной аллее парка имени Горького в Москве – в центре бассейна – появилась двенадцатиметровая статуя, изображающая обнажённую молодую спортсменку с веслом в руке. Но комиссия нашла множество недочётов. Экспертам сначала не понравились внушительные размеры, потом чрезмерная чувственность и реалистичность, которые были достигнуты благодаря динамике и пластике форм. Из-за этого скульптуру решили убрать подальше от столицы – в один из парков Луганска. Но скульптор без работы не остался. Ему поручили сделать второй вариант скульптуры – на этот раз не такой габаритный и не такой чувственный.

Новая «Девушка с веслом» оказалась восьмиметровой статуей, моделью для которой стала гимнастка Зоя Бедринская. Членов комиссии всё устроило и скульптура осталась в столице. Правда, её уничтожили немцы в 1941 году.

Одетая копия

В 1935 году ещё один скульптор – Ромуальд Иодко – создал статую, которая позже и стала прототипом для тиражирования. Она изображала женщину в купальнике, опирающуюся на весло. Как говорится, Иодко оказался в нужном месте и в нужное время. В стране как раз развернулась кампания по популяризации советского спорта. Скульптуру тут же признали более «спортивной», а присутствие одежды стало несомненным плюсом.

Про оригинал Шадра вспомнили в 2011 году. Тогда в Парке Горького в Москве всё-такие установили обнажённую «Девушку с веслом». Основой для неë послужила уменьшенная версия из гипса, которую в 1950-х годах перевели в бронзу и передали в Третьяковскую галерею.