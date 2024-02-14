Уничтожение Дрездена в феврале 1945 года: намек Сталину, ультиматум Европе

79 лет назад англо-американская авиация в течение трёх дней, с 13 по 15 февраля 1945 года, фактически уничтожила древний германский город Дрезден. Он хотя и был сравним по размеру с другими большими немецкими городами, но в отличие, например, от Эссена, Гамбурга и других городов, подвергшихся тотальной бомбежке, не имел каких-либо предприятий тяжёлой промышленности. Зато по праву считался одной из культурных столиц Германии, издавна славившейся своими памятниками архитектуры, музеями и театрами.

© Global look Press // Дрезден после налетов союзников 13-14 февраля 1945 года

Ранее союзники не бомбили Дрезден, если не считать налёта 7 октября 1944 года, когда около 30 американских «Летающих крепостей» атаковали промышленный район города, который рассматривался в качестве запасной цели во время удара по заводу в Руланде. Тогда погибли 435 человек, в основном — рабочих, включая французов и бельгийцев, занятых на небольших фабриках «Зейдель-Науман» и «Хартвиг-Фогель». Понесли также большие потери команды из военнопленных союзных армий, которых использовали на работах сортировочной железнодорожной станции.

В начале Второй мировой войны в столице Саксонии установили много тяжёлых зенитных батарей, но так как город не подвергался бомбардировкам, подавляющее большинство орудий перебросили в Рур и на Восточный фронт. Кстати, нередко это были советские 85-мм зенитные пушки образца 1939 года, стволы которых рассверлили под германский калибр 88 мм. К середине января 1945-го на месте всех зенитных орудий в Дрездене оставались лишь бетонные площадки. Полная беззащитность мегаполиса стала важным аргументом при выборе объекта бомбардировки.

2 февраля 1945 года Гитлер отдал приказ использовать истребители ПВО воздушного флота «Райх» только против наземных целей на Восточном фронте, где части Красной Армии захватили плацдармы на западном берегу Одера, или против скоплений войск противника на его восточном берегу.

Британское и американское командование заранее спланировало налёт на Дрезден — операцию «Удар грома» — как массовое убийство мирных жителей. Город было решено подвергнуть «гамбургской обработке». То есть поступить с ним так же, как в 1943 году с Гамбургом: сначала фугасными бомбами сорвать крыши и выбить окна; после этого забросать кварталы зажигательными бомбами, которые подожгут дома и взовьют вихри раскалённых искр, через разбитые крыши и окна бушующее пламя охватит стропила, мебель, полы, ковры, занавески. Затем опять применить фугасные бомбы для того, чтобы расширять зону возгорания и отпугивать пожарных.

Вся эта иезуитская программа была осуществлена в Дрездене целиком и полностью.

«Когда в конце налёта мы прибыли в район цели, было видно, что город обречён, — вспоминал пилот «Ланкастера» из 3-й авиагруппы, который был повреждён зенитным огнём над Хемницем и задержался. Он должен был подойти к Дрездену за пять минут до окончания атаки, но теперь опаздывал на десять минут. Наверное, это был последний появившийся над саксонской столицей бомбардировщик.

«По моему мнению, море огня покрывало площадь размером примерно 40 квадратных миль. От этой печи внизу поднимался жар, который ощущался в кабине моего самолёта. Небо переливалось оттенками ярко-красного и белого цветов, а свет внутри самолёта был светом мрачного осеннего заката. Мы были настолько поражены ужасом при виде этого чудовищного пламени, что ещё долго в одиночестве летали над городом. Совершенно подавленные, представляя себе то, что творилось внизу, мы повернули на обратный курс. Ослепительно яркий свет этого холокоста был виден за тридцать миль».

В общей сложности на Дрезден обрушилось 1477,7 тонны фугасных бомб, включая 529 «блокбастеров» по 1800 кг и один «блокбастер» весом 3600 кг, 1181,6 тонны зажигательных бомб. В отвлекающих налётах 109 истребителей-бомбардировщиков «Москито» без потерь атаковали Магдебург, Бонн, Дортмунд, Мисбург и Нюрнберг.

Утром 14 февраля Дрезден атаковали свыше 1300 американских бомбардировщиков Б-17 «Летающая крепость» и Б-24 «Либерейтор». Любопытно, что несколько десятков «Летающих крепостей» заблудились и по ошибке нанесли удар по Праге.

В Дрездене погибло свыше 40 тысяч мирных жителей, из которых 28 736 были захоронены на кладбище Хейдельфридхоф.

В Дрездене были разрушены бесценные памятники архитектуры. Среди них три дворца, старая ратуша, Цвингер, построенный Земпером, Новая Художественная галерея, четыре музея, Домовая церковь. Знаменитая на весь мир художественная галерея под названием «Зелёные Своды», архитектурный шедевр Шинкеля, Альбертинум с его бесценной коллекцией скульптур и Академия художеств — также сгорели дотла.

Для бомбардировки Дрездена у союзников был и ещё серьёзный аргумент.

15 февраля военно-политическое руководство западных союзников СССР получило из Москвы следующее важное сообщение:

«Три танковых корпуса маршала Конева совершили глубокий прорыв в направлении Дрездена и погнали впереди себя от 10 до 16 разбитых немецких дивизий. Число пленных растёт с каждым часом, так как немецкие соединения вследствие своего истощения уже не способны к отходу и, с другой стороны, отсутствие горючего парализует транспортные колонны. Сегодня днём наши танковые колонны находились в 80 километрах от Дрездена».

Советские танки имели шанс войти в Дрезден через несколько часов.

Позже британцы будут утверждать, что разбомбить Дрезден их просил Сталин на Ялтинской конференции.

Однако ни советский главковерх, ни иной крупный военачальник Вооружённых сил СССР не обращался к союзникам с подобной просьбой.

Американцы, в свою очередь, доказывали, что они-де хотели помочь наступлению войск Красной Армии, выведя из строя железнодорожный узел в Дрездене. Но как раз железнодорожные пути и станции в городе практически не пострадали.

После окончания Второй мировой американские и британские политики неоднократно пытались свалить вину за варварское уничтожение Дрездена на… Советский Союз. Например, 11 февраля 1953 года Государственный департамент США сделал заявление, в котором говорилось, что «разрушительная бомбардировка Дрездена произведена в ответ на просьбу Советов об оказании усиленной поддержки с воздуха и была предварительно согласована с советским руководством».

А в феврале 1955 года, в десятую годовщину бомбардировки Дрездена, английская газета «Манчестер Гардиан» вспоминала эти налёты как операцию, «осуществлённую британскими и американскими самолётами вследствие настоятельной советской просьбы атаковать этот важный центр коммуникаций».

К сожалению, советская пропаганда, столь ретиво обличавшая британских и американских «империалистов» по поводу и без повода, на сей раз позорно молчала.

На самом же деле британский премьер Уинстон Черчилль предложил ВВС провести операцию «Удар грома» во время работы Крымской конференции, проходившей 4 11 февраля 1945 года. Глава правительства его величества хотел запугать Сталина, разрушив большой германский город. Увы, нелётная погода подвела британского лидера, и уничтожение Дрездена произошло уже после окончания саммита в Ялте.

Стоит заметить, что и другие варварские бомбардировки городов Германии западные союзники пытались объяснить помощью русским солдатам. Так, 3 февраля 1945 года Берлин пережил самый тяжёлый воздушный налёт в войне. В этот день в плотно затянутом облаками небе над столицей Третьего рейха появились 937 американских бомбардировщиков Б-17 и Б-24, которых сопровождали 613 истребителей. За 53 минуты они сбросили на городские районы Темпельхоф, Шёнеберг, Кройцберг 2267 тонн бомб. При этом 36 бомбардировщиков и 9 истребителей были сбиты.

Это был первый дневной американский террористический налёт на жилые кварталы Берлина в духе ночных налётов англичан. Четыре квадратных километра площади было полностью разрушено, при этом, по американским данным, погибло около 23 тысяч человек.

Причём американское командование объявило своим лётчикам перед вылетом, что через Берлин 3 февраля проходит 6-я танковая армия СС, направляющаяся из Арденн на Восточный фронт, и тем самым ВВС Соединённых Штатов помогают русским. На самом деле это было наглой ложью. 6-я танковая армия из Арденн двинулась к озеру Балатон в Венгрии и даже на 100 км не приближалась к Берлину. Тем не менее это враньё за океаном повторяли и после войны.

Зато, когда советское командование обращалось с просьбами нанести бомбовые удары по германским кораблям и портам на побережье Прибалтики и Восточной Пруссии, Лондон и Вашингтон отвечали отказом.

Бомбардировки Дрездена, Берлина и ряда других городов Германии не имели серьёзного военного значения и не смогли сломить дух немецкого народа, на что рассчитывали британские и американские стратеги. Об этом красноречиво свидетельствуют данные опросов американскими и британскими офицерами захваченных в плен весной 1945 года военнослужащих вермахта.

В действительности налёты на Дрезден и другие германские города предназначались для шантажа правительства СССР и советского народа. Кроме того, США с помощью тотальных бомбардировок Европы планировали после войны сделать Германию, Францию, Италию своими клиентами.

К лету 1945 года во Франции и Италии главной политической силой стали коммунисты. Они контролировали сотни партизанских отрядов, в составе которых были десятки тысяч опытных бойцов, вооружённых первоклассным трофейным оружием.

Не будь американского вмешательства в дела Европы, во Франции и Италии пришли бы к власти «левые» правительства, в которых как минимум половина министров были бы коммунистами. Не буду предсказывать дальнейший ход событий, но вероятность возникновения холодной войны с СССР в таком варианте была бы близка к нулю.