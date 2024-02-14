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Большинство россиян читает перед сном и мечтает познакомиться с Булгаковым

Опрос проводился в преддверии Международного дня книгодарения. "Читай-город" и "Буквоед" хотели выяснить, что и когда читают россияне, как часто покупают книги, с кем бы они хотели познакомиться лично и какую литературную семью считают идеальной.

Большинство россиян читает перед сном и мечтает познакомиться с Булгаковым
© Realnoevremya.ru

Всего в опросе участвовало 1650 человек в возрасте от 11 до 54 лет. Среди них 45% предпочитают читать книги перед сном, а 13% готовы не спать, лишь бы дочитать понравившееся произведение. Подавляющее большинство опрошенных покупают книги раз в месяц, таких 37%. 11% покупают книги раз в квартал и реже, а вот фанатов литературы набралось всего 5%. Они заходят за покупками в офлайн или онлайн книжные магазины несколько раз в неделю.

У участников опроса спросили о писателях, с которыми они хотели бы познакомиться. Самым популярным оказался Михаил Булгаков. На втором месте — Федор Достоевский. А "наше все" Александр Сергеевич Пушкин занял только третье место. Причем большинство из тех, кто называл его, хотели бы уточнить, умер он после дуэли или нет.

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Дело в том, что существует распространенная конспирологическая теория, по которой Пушкин не умер, а отправился во Францию шпионить по поручению Николая I. И уже там писал книги под псевдонимом Дюма. А вот среди опрашиваемых в возрасте 12—17 лет самым популярным оказался Николай Гоголь.

Зарубежных авторов называли гораздо реже. Среди них абсолютный лидер на знакомство — английская писательница Агата Кристи.

Что касается идеальной литературной семьи, то здесь было множество вариантов. Но самый популярный оказался неожиданным. Такой семьи в принципе нет. Россияне не готовы брать за образец литературных персонажей. Правда, 7% положительно отозвались о семействе Уизли из книг о Гарри Поттере. Чуть менее привлекательными выглядит семья Ростовых из "Войны и мира" Льва Толстого и семья Мерч из книги Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".

Актуальным жанром респонденты назвали антиутопию. Они предположили, что сегодняшние реалии можно увидеть в книгах "1984" Джорджа Оруэлла, "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, в романе "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли, "Мы" Евгения Замятина и "Повелитель мух" Уильяма Голдинга.

Но если не брать антиутопии, то участники опроса порекомендовали обратиться к "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова. А 32 человека сказали, что актуальной книгой на сегодняшний день можно считать Библию.

Истории
Рэй Брэдбери
Уильям Голдинг
Николай Гоголь
Эдгар По
Джордж Оруэлл
Федор Достоевский
Лев Толстой
Михаил Булгаков
Гарри Поттер