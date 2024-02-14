«Праздник Содома и Гоморры»: почему не запретили День святого Валентина

«Важно, потому что у нас есть праздник любви, семьи и верности. Не просто праздник любви, потому что без семьи и верности это будет праздник Содома и Гоморры. И не просто праздник семьи, потому что это будет аналог 8 марта, только на двоих. А просто праздник верности вообще повис бы в воздухе, потому что не понятно о чем идет речь», — заявил священнослужитель.