16 февраля: какие праздники отмечают в России и мире

Сразу два серьезных праздника в России приходятся на 16 февраля: День разведки Военно-морского флота и День архива Минэнерго. Какие еще праздники и приметы связаны с 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день, рассказывает «Лента.ру».

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Праздники в России

День разведки Военно-морского флота

Этот праздник был установлен в 1998 году. 16 февраля выбрали не случайно: именно в этот день ровно за 50 лет до выхода приказа, в 1938 году, только что созданный Разведывательный отдел Наркомата ВМФ СССР взял под свое управление все вопросы и задачи военно-морской разведки.

Конечно, военно-морская разведка существовала и ранее. Но именно 16 февраля 1938 года была сформирована такая служба

В современной России ведомство называется Разведывательным управлением Главного штаба ВМФ.

День архива Минэнерго

Архив Министерства энергетики был создан 16 февраля 1939 года. С этого дня ведется отсчет работы учреждения и отмечается профессиональный праздник его работников.

Сейчас архив Минэнерго хранит порядка 40 тысяч различных единиц документации. Все они содержат историю создания и развития энергетического комплекса нашей страны, начиная от открытия угольных месторождений в начале XIX века и заканчивая самыми современными разработками.

Какие еще праздники отмечают в России 16 февраля

Славянский праздник Починки традиционно отмечается сразу после Сретения Господня. В этот день было принято готовиться к будущей весне и даже лету: чинить телеги, упряжь и другой необходимый инвентарь.

Праздники в мире

День сияющей звезды

16 февраля жители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отмечают день рождения Ким Чен Ира — отца Ким Чен Ына, который был главой Северной Кореи в течение 17 лет. Официальным праздником эта дата стала 1982 году, а в 2012 году она получила поэтичное название День сияющей звезды.

Жители Северной Кореи в этот день участвуют в массовых гимнастических, музыкальных и театральных представлениях, запускают фейерверки, устраивают демонстрации. Особенно крупные торжества проходят в столице — Пхеньяне.

День восстановления Литовского государства

16 февраля 1918 года был Литвы». Документ стал знаковым для страны, так как восстановил независимое демократическое Литовское государство. Важно, что в тот момент Литва фактически находилась под немецкой оккупацией.

Сейчас это государственный праздник, нерабочий день для всех жителей Литвы.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 февраля

День свежего ананаса

Международный день сорта винограда «Сира»

День помощи ворчунам

День женского сердца

День инноваций

День миндаля

День соуса тартар

Какой церковный праздник сегодня

Память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Симеон Богоприимец был одним из переводчиков Библии с иврита на греческий язык. Согласно Иисуса в храме в Иерусалиме. Этот день у христиан считается праздником Сретения.

Там же, в храме, Иисуса увидел не только Симеон, но и прислужница Анна. Она поклонилась младенцу и пошла в город рассказывать людям о появлении спасителя. Следующий день после Сретения, 16 февраля, считается памятным для двух христианских святых.

Память равноапостольного Николая, архиепископа Японского

Николай Японский родился в Смоленской губернии, окончил духовное училище и семинарию, постригся в монахи. В роли миссионера прибыл в Японию, основал там Православную церковь, хотя обращение в христианство было запрещено законом. Переводил на японский язык православные молитвы, Священное писание.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 февраля

Православные христиане вспоминают:

священномученика Иоанна Томилова;

священномученика Тимофея Изотова;

священномученика Адриана Троицкого;

священномученика Василия Залесского;

преподобномученика Владимира (Загребы);

мученика Михаила Агаева;

пророка Азарии;

благоверного князя Романа Угличского.

Приметы 16 февраля Если над замерзшей рекой видно дым или пар — жди холодов;

если ночью был иней, потепления не жди;

если на небе мало звезд в этот день, то жди ненастья;

если кошки скребут полы, то будет ветер и непогода;

если снег идет, то лето будет холодным и дождливым.

Кто родился 16 февраля

ТАСС // Николай Лесков

Русский писатель и публицист Николай Лесков родился 16 февраля 1831 года в Орловской губернии. Начал печатать первые литературные произведения только в 26 лет, что для того времени считалось поздно. В 1862 году стал постоянным автором газеты «Северная пчела». В следующем году начал выпускать художественные произведения.

Авторству Лескова принадлежат романы «Соборяне», «Некуда», повести «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», рассказы «Пугало», «Человек на часах» и многие другие труды.

Российский хоккеист Алексей Морозов родился 16 февраля 1977 года. Талантливый спортсмен стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира в составе сборной России по хоккею, многократным чемпионом России. В 1998 году стал Заслуженным мастером спорта РФ.