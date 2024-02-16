Почему командующий ВДВ Маргелов угрожал расстрелом режиссеру фильма «В зоне особого внимания»

В 1977 году на советские экраны вышел фильм «В зоне особого внимания» об учениях десантников. Говорят, в тот год число молодых людей, желающих поступить в училища ВДВ, выросло в несколько раз. К слову, у картины есть продолжение под названием «Ответный ход».

© Кадр из фильма «В зоне особого внимания», 1977 г.

Смотрите дилогию «В зоне особого внимания» и «Ответный ход» 17 февраля в 10:10 на телеканале «МИР».

Съемки под надзором военного

Главным вдохновителем и «куратором» съемочного процесса был Василий Маргелов – командующий Воздушно-десантными войсками СССР. Съемки состоялись именно благодаря ему – он поддержал проект еще на стадии разработки и был главным консультантом в ходе работы над картиной. Маргелов следил за всеми деталями на съемочной площадке вплоть до одежды военных.

Так, молодой режиссер Андрей Малюков предложил надеть на десантников кепи, однако дядя Вася (так десантники называли Маргелова) возразил и даже закричал на режиссера:

«Я тебя расстреляю! Да я сейчас достану пистолет и тебя здесь расстреляю! Потому что только в голубых беретах и никак иначе!».

Хотя режиссер был прав, десантники на заданиях не носят яркие голубые береты, потому что они демаскируют.

От расследования до киносценария: как появился фильм

Идея фильма родилась на реальных учениях, где офицер и прапорщик с двумя солдатами обезвредили банду рецидивистов, сбежавших из колонии.

Военный журналист Евгений Месяцев провел расследование и написал репортаж, который позже преобразовал в киносценарий. Он дополнил историю сюжетными линиями и конфликтами между героями.

Фильм «В зоне особого внимания» стал режиссерским дебютом Андрея Малюкова. До этого он работал ассистентом режиссера на съемках фильма «Освобождение» (1972) и вторым режиссером картины «Соло для слона с оркестром» (1975).

Строгий отбор актеров

Роль прапорщика Волентира досталась молдавскому актеру Михаю Волонтиру. Вот как вспоминает его пробы режиссер:

«Пришел он, вошел в комнату в клетчатых штанишках, с щеткой усиков. Ну, совсем не десантник, а какой-то парикмахер! Деваться было некуда, мы уже его вызвали. А уж коли вызвали, надо было его и пробовать. И когда его одели, загримировали, когда он вошел в кадр, я все понял».

Михай идеально подошел на роль, однако Малюкова смущал молдавский акцент актера. Эту проблему решили – роль Волентира озвучил Николай Губенко.

Андрей Малюков щепетильно подходил к выбору актеров для фильма. Он был убежден, что играть десантников могут лишь люди с превосходной физической формой и сильной внутренней энергетикой. Таким оказался актер Борис Галкин, сыгравший лейтенанта Тарасова.

Вот как Борис вспоминал свои пробы:

«Претендентов на роль было около тридцати. Я-то сразу, как прочел сценарий, понял, что это мое. Но всю цепочку взаимоотношений артиста со съемочной группой, переговоры и кинопробы, все равно пришлось пройти до конца. И вот, увидев мои пробы, Сергей Бондарчук, который в то время был художественным руководителем Первого творческого объединения «Мосфильма», сказал: «Однозначно, Галкин!».

Жизнь в казарме и физическая подготовка героев

Съемки проходили в Литве, в учебном центре ВДВ в окрестностях деревни Гайжюнай. Галкин приехал в воинскую часть на месяц раньше съемочной группы. В отличие от своего героя, актер в ВДВ не служил. Чтобы подготовиться к роли, он жил в казарме с десантниками три недели и выполнял все нормы подготовки.

Актер так вспоминал об этом опыте:

«Сначала бойцы смотрели на меня свысока – мол, московская штучка приехала. Но во время борьбы я доказывал, что не новичок. Я тогда был в очень хорошей спортивной форме, так что отношение ко мне вскоре стало уважительным».

С парашютом Галкин тоже не прыгал и хотел сделать это на съемках, однако актерам не разрешили так рисковать. Свой первый прыжок он совершил уже после окончания работы над фильмом.

Волонтир был не так хорошо подготовлен, в ряде сцен его заменял дублер. Например, в драке с рецидивистами ему надо было бороться врукопашную. Вместо актера в боевых сценах снимался специалист по единоборствам Тадеуш Касьянов. Но во время марш-броска, по словам Галкина, Михай был самым быстрым и выносливым.

Секретные данные и уничтоженные кадры

Командующий ВДВ Маргелов, курирующий съемки, предоставлял информацию, которая зачастую оказывалась секретной. По этой причине многие кадры были вырезаны и уничтожены в процессе монтажа.

По словам режиссера, это были лучшие и самые эффектные моменты:

«Те кадры, которые остались, попадали в цех комбинированных съемок на «Мосфильме», где сидели люди и по кадрам замазывали самолеты, которые нельзя было показывать, и их боевую раскраску. И если сейчас присмотреться, то видно будет, что эти кадры как будто соплями замазаны. Они такие, знаете, не резкие».

Все эти кадры были уничтожены, поэтому режиссерскую версию фильма мы никогда не увидим.

«Ответный удар»: продолжение фильма

Фильм «В зоне особого внимания» был хорошо принят зрителями, поэтому киностудия решила снять вторую часть под названием «Ответный удар». Сиквел не стал столь популярным, однако это было достойное продолжение истории.

Как и в первой части, в фильме показаны учения, в которых участвуют известные нам герои – Тарасов, которого повысили до капитана, и прапорщик Волентир. В этот раз они идут на задание в тылу условного противника вместе с разведчиками из морской пехоты.