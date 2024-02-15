Неудобный гений: как опальный советский врач спас мир от смертельной эпидемии

Более шестидесяти лет назад перед опасностью общей угрозы сплотились два непримиримых противника: СССР и США. До этого такое было лишь единожды — две сверхдержавы сплотились против Гитлеровской Германии, но после этого отношения мировых гигантов успели сильно испортиться. И кто же был тем страшным зверем, который заставил двух идеологических противников снова стать плечом к плечу? Этим монстром, нависшим над человечеством, стала мировая эпидемия страшной болезни — полиомиелита.

Общая угроза

Полиомиелит — тяжелое вирусное заболевание, поражающее серое вещество спинного мозга. Смертность от него была пугающей: погибал, в среднем, каждый десятый заболевший. Но жизни многих выживших все равно были изувечены последствиями болезни. У выздоровевших с пугающей частотой развивался паралич конечностей. Опасность полиомиелита многократно возрастала из-за того, что болезнь стремительно распространялась.

Мировые державы шли разными путями на извилистом пути борьбы с заболеванием. В Штатах с недугом столкнулись раньше, вирус плотным гребнем прошел по стране, оставляя после себя переполненные кладбища и искалеченные жизни. К границам СССР болезнь подкралась с запада: первыми на себе удар нового страшного вируса испытали жители стран Прибалтики.

Неудобный гений

В СССР жил ученый, обладавший, одновременно, и несомненным дарованием, и очень крутым характером. Речь о Михаиле Чумакове, человеке сложной судьбы, на долю которого выпадали и печали, и радости. Это был ученый с мировым именем: лауреат Сталинской премии, директор НИИ вирусологии, он однажды во имя личных принципов поставил под вопрос не только свою карьеру, но и жизнь. На излете сталинской поры он выступил в поддержку коллег, несправедливо осужденных по скандально известному делу врачей. После этого поступка его лишили партийного билета и существенно понизили в должности.

Возможно, маховик репрессии закрутился бы с большей интенсивностью, если бы в 1953 году не умер Сталин. Когда эпидемия новой болезни начала свой страшный марш по стране, Чумакова “простили” и поставили во главе свежесозданного Института изучения полиомиелита.

Личность гениального ученого можно описать фразой, метко брошенной им во время празднования своего 80-летнего юбилея:

“Я задиристый мужик, у меня много друзей, полудрузей и врагов”.

И именно ему было предложено возглавить советскую делегацию в США.

Командировка в Соединенные Штаты

В Штатах темпераментный ученый чуть ли не в первую очередь взялся пламенно проповедовать заокеанским коллегам идеалы марксизма-ленинизма. Его коллега, американский вирусолог Альберт Сэбин, вспоминал советского исследователя следующим образом:

“Профессор Чумаков пытался сделать из меня коммуниста после многих часов общения. Ему это не удалось, как не удалось и мне изменить его. Но это не помешало нам работать вместе с взаимным уважением и дружбой для победы над общим врагом, называемым полиомиелит”.

Командировка окончилась блестящим триумфом интернациональной команды ученых: враг был повержен, в СССР Чумаков увез ослабленные штаммы смертельного вируса, что позволило в скором времени добиться массового изготовления вакцины против заболевания.