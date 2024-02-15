Как «посадить на цепь» искусственный интеллект

Привязка искусственного интеллекта к физическим носителям и их строгий учет могут стать залогом того, что он не выйдет из-под контроля. Предложения по мерам безопасности опубликовал Кембриджский университет (Великобритания).

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«За последнее десятилетие искусственный интеллект добился поразительного прогресса, во многом благодаря резкому увеличению вычислительной мощности, применяемой в алгоритмах обучения. Правительства справедливо обеспокоены потенциальными последствиями и ищут способы регулирования этой технологии, но данные и алгоритмы нематериальны и их трудно контролировать», — говорит Гайдн Белфилд из Центра будущего интеллекта Леверхалма при Кембриджском университете.

Однако принято говорить о «триаде ИИ» — и кроме данных и алгоритмов в нее входит оборудование, обеспечивающее мощности для вычислений. Количество физических устройств ограничено в отличие от первых двух элементов, которые могут продуцироваться, теоретически, до бесконечности.

А значит, можно создать глобальный реестр чипов, предназначенных для суперкомпьютеров, обеспечивающих работу искусственного интеллекта. И это станет инструментом для его регулирования. Причем речь идет не только о каких-то фантастических сценариях «выхода из-под контроля», но и о вполне реальных — например, о том, чтобы не допускать использования ИИ мошенниками.

В такой международный реестр все производители, продавцы и реселлеры чипов должны вносить данные обо всех передвижениях чипов, и их необходимо регулярно проверять. На каждом чипе должен присутствовать уникальный идентификатор, чтобы предотвратить промышленный шпионаж, контрабанду и незаконный оборот. Тогда мировое сообщество будет иметь точную информацию об объеме вычислительных ресурсов, которыми одновременно обладают страны и корпорации.

Это предложение и другие возможные меры собраны в отчете, подготовленном сотрудниками разных подразделений Кембриджского университета. Они также указывают на возможность ограничить число взаимодействий между чипами-носителями ИИ. Кроме того, по аналогии с ядерным оружием, предлагается разделить «право включения» суперкомпьютеров между несколькими уполномоченными, которые смогут наложить вето на «рискованные решения» до начала обучения нейросети.

Также в университете отмечают, что в сфере искусственного интеллекта уже пора вводить антимонопольные меры. За 13 лет отрасль пережила взрывной рост: крупнейшие модели ИИ сейчас используют в 350 млн раз больше вычислений, чем в 2010 году. Но на рынке, не считая обособленного Китая, доминируют всего три компании: Amazon, Microsoft и Google.

«Мониторинг аппаратного обеспечения во многом поможет антимонопольным органам контролировать рыночную власть крупнейших технологических компаний и тем самым открыть пространство для большего количества инноваций и новых участников», — говорит профессор Дайан Койл.