Ученые узнали, как крошечные морские рачки охотятся на медуз

Ученые Института Альфреда Вегенера в Германии обнаружили, что крошечные морские рачки, называемые амфиподами или бокоплавами, в арктическую ночь начинают охотиться на медуз. Это опровергает популярное представление, что медузы не могут служить источником питания для широкого круга организмов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

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Амфиподы длиной от пяти до 20 миллиметров относятся к морскому зоопланктону. Поскольку во время полярной зимы запасы пищи ограничены, эти организмы избрали стратегию перехода от специализированной диеты к всеядной, используя менее питательные источники, например медуз. Для некоторых рачков такими источниками являются «желейные водопады» (англ. jelly-falls) — опускающиеся на дно тела желеобразного планктона, в первую очередь кишечнополостных.

Исследователи проанализировали образцы амфиподов, которые были выловлены из Конгс-фьорда на Шпицбергене во время того, как местные воды кишели медузами и другими гидрозоями. Улов состоял в основном из четырех видов: Orchomenella minuta и Anonyx sarsi, амфипод-падальщиков надсемейства Lysianassoidea и двух отдаленно родственных видов Gammarus. Ученые препарировали каждого амфипода, а затем определили ДНК останков добычи внутри.

В кишечнике обоих видов Gammarus преобладала ДНК медуз нескольких видов, а также следы водорослей и ракообразных. ДНК медуз также была обнаружена, но в меньшем количестве, у A. sarsi и O. minuta, что доказывает, что все четыре изученных вида регулярно потребляют ткани медуз. Авторы приходят к выводу, что A. sarsi и O. minuta, по-видимому, оппортунистически питаются медузами, в то время как оба Gammarus могут, кроме того, охотиться на живых гребневиков.