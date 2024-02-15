Выдуманный ребенок за семь лет принес россиянке более миллиона рублей

В Калужской области женщина за семь лет получила более миллиона рублей пособий на выдуманного ребенка. Об этом сообщает МВД Медиа.

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Сообщается, что в 2016 году россиянка приобрела поддельное свидетельство о якобы рождении ребенка. С этими бумагами и пакетом других документов она пришла в профильное ведомство и оформила социальные пособия на выдуманного младенца.