Московские тайны: кто прорыл подземный ход в женский монастырь

В районе Хамовники (Москва) в ходе строительства элитного

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жилого объекта «Дом XXII» был обнаружен тайный подземный ход, — сообщает портал «Родина». Исследователи полагают, что он был построен в первой половине XIX века для сообщения с Новодевичьим монастырем.

Руины фабрики

Подземный ход был найден в подвале бывшей ткацкой фабрики-усадьбы Ганешиных. Исследователь, обнаруживший его, отметил, что своды галереи выложены кирпичом с клеймом «ФШ», который производился в 1815-1845 годах. Жители домов, расположенных рядом с местом стройки, рассказали, что на площадке отчетливо видны следы старой кирпичной кладки и сводов. Они призвали археологов обследовать место строительства до того, как остатки уникальных исторических зданий будут залиты фундаментом.

Подземный ход фальшивомонетчиков

Вероятно, это тот самый подземный ход, который в 1909 году описал исследователь подземной Москвы Игнатий Стеллецкий. Подземелья были созданы в начале XIX века фальшивомонетчиками в качестве тайного убежища и «пути отхода». Узнав об этом, в 1840 году столичная полиция приказала засыпать ход.

В криминальных целях

Примечательно, что и в советское время потайной ход использовался в криминальных целях. По-видимому, он был не до конца засыпан или позже обнаружен и откопан. В СССР фабрика носила имя Якова Свердлова. Когда на ней были отмечены исчезновения крупных партий ткани, правоохранители выяснили, что их выносили по подземному ходу на территорию монастыря.