Московские тайны: кто прорыл подземный ход в женский монастырь

В Москве обнаружили древний тайный тоннель, который вел в женский монастырь
В районе Хамовники (Москва) в ходе строительства элитного
жилого объекта «Дом XXII» был обнаружен тайный подземный ход, — сообщает портал «Родина». Исследователи полагают, что он был построен в первой половине XIX века для сообщения с Новодевичьим монастырем.
Руины фабрики
Подземный ход был найден в подвале бывшей ткацкой фабрики-усадьбы Ганешиных. Исследователь, обнаруживший его, отметил, что своды галереи выложены кирпичом с клеймом «ФШ», который производился в 1815-1845 годах. Жители домов, расположенных рядом с местом стройки, рассказали, что на площадке отчетливо видны следы старой кирпичной кладки и сводов. Они призвали археологов обследовать место строительства до того, как остатки уникальных исторических зданий будут залиты фундаментом.
Подземный ход фальшивомонетчиков
Вероятно, это тот самый подземный ход, который в 1909 году описал исследователь подземной Москвы Игнатий Стеллецкий. Подземелья были созданы в начале XIX века фальшивомонетчиками в качестве тайного убежища и «пути отхода». Узнав об этом, в 1840 году столичная полиция приказала засыпать ход.
В криминальных целях
Примечательно, что и в советское время потайной ход использовался в криминальных целях. По-видимому, он был не до конца засыпан или позже обнаружен и откопан. В СССР фабрика носила имя Якова Свердлова. Когда на ней были отмечены исчезновения крупных партий ткани, правоохранители выяснили, что их выносили по подземному ходу на территорию монастыря.
Археологические исследования позволили бы ответить на вопросы, связанные с этой тайной Москвы. Однако на данный момент неизвестно, будут ли они проведены.