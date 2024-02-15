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Почему Чапаев стал героем анекдотов, а Щорсу не посчастливилось

Василий Иванович Чапаев родился 28 января (9 февраля) 1887 года в деревне Будейка недалеко от Чебоксар. В годы Первой мировой войны он дослужился до фельдфебеля и трижды награждён солдатским Георгиевским крестом. С ноября 1918 года по февраль 1919 года учился в академии Генерального штаба.

Почему Чапаев стал героем анекдотов, а Щорсу не посчастливилось
© Кадр из фильма «Чапаев» (1934)

В начале июня 1919 года в Чапаев назначен комдивом в 25-ю стрелковую дивизию. Но в дивизии уже есть командир — бывший анархист Дмитрий Фурманов. В годы Первой мировой он был прапорщиком, но служил братом милосердия в санитарном поезде. Никакого военного образования Фурманов не имел и, соответственно, не мог поучать в военном деле Чапаева.

Ну, а далее у Чапаева начался роман с женой Фурманова Анной Стешенко, и командование 30 июня 1919 года перевело ревнивца в политуправление Туркестанского фронта. Так что роман жены спас Дмитрию Андреевичу жизнь.

В сентябре 1919 года 25-я стрелковая дивизия расположилась в районе города Лбищенска. Штаб находился в самом городе, а остальные части — на расстоянии около 70 км.

Белые решили провести глубокий рейд и захватить в плен Чапаева. Для этого была сформирована конная группа полковника Н.Н. Бородина — 1192 сабли, 9 пулемётов, две 76-мм пушки образца 1902 года.

Отряд Бородина шёл 150 км по голой степи ночами, а днём прятался. Над ними дважды пролетали аэропланы красных, но лётчики ничего не заметили. Вечером разъезд красных обнаружил белых, но Чапаев не поверил донесению. В 3 часа ночи казаки ворвались в Лбищенск. Красные спали, но в нескольких местах сумели организовать сопротивление. В бою был убит полковник Бородин.

В ходе боя Чапаев был ранен в живот. Его положили на плот, и два венгра перевезли плот на азиатский берег реки Урал. Там Василий Иванович скончался и был наскоро похоронен. Могилу его найти не удалось, а позже кусок берега, где был похоронен комдив, ушёл под воды из-за изменения русла реки.

Но разгром чапаевского штаба не помог белым. 5 января 1920 года 25-я стрелковая дивизия заняла Гурьев. 17,5 тысяч казаков бежали к форту Александровскому на берегу Каспийского моря. Но до форта дошла только четверть казаков. Остальные погибли от буранов, холода и нападений киргизов.

Однако на рейд форта Александровского вместо кораблей белой флотилии оказались корабли красной Волжско-Каспийской флотилии. В итоге большинство казаков сдались красным.

Ну а 25-я стрелковая дивизия с 4 октября 1919 года получила название «им. Чапаева». Чапаевская дивизия воевала с белополяками в 1920 году. А с 17 сентября 1939 года ушла в поход по освобождению от поляков Западной Украины. В 1941 г. дивизия участвовала в обороне Одессы и Севастополя. Почти весь личный состав дивизии погиб в Севастополе.

Ну, а Фурманов в 1923 году написал роман «Чапаев». Далее Дмитрий Андреевич пытался написать сценарий фильма, но в 1926 году умер от менингита. Сценарий закончила его вдова Анна. Летом 1932 года со сценарием на студии «Ленфильм» познакомились режиссеры Васильевы. Замечу, что Георгий и Сергей Васильевы — однофамильцы и, кстати, участники Гражданской войны. Ну а «братья Васильевы» — их творческий псевдоним.

В титрах фильма сказано, что сценарий написан «по материалам Д.А. Фурманова и А.Н. Фурмановой». На самом деле первоначальный сценарий был скучен, полон искусственных схем и т. д. Как шутили режиссеры: «Пулемёты стреляли, люди безмолвствовали». Поэтому Васильевы внимательно изучили документы 25-й стрелковой дивизии, лично общались с десятками очевидцев. Сценарий был ими радикально переделан.

Первоначально фильм «Чапаев» планировался немым. Но Васильевы настояли, чтобы «Чапаева» выпустили в звуковом варианте.

Поначалу Чапаева должен был играть актёр МХАТа Николай Баталов, а Борис Бабочкин — Петьку. Интересно, что Бабочкин какое-то время служил в политотделе 4-й армии Восточного фронта, куда входила 25-я стрелковая дивизия.

В итоге роль Чапаева получил Бабочкин, ну а Петьку сыграл Леонид Кмит, Анку — Варвара Мясникова, а Илларион Певцов сыграл полковника Бороздина, Борис Чирков — крестьянина.

Финал снимали не на реке Урал, а на Верхней Волге недалеко от Твери.

В фильме в виде статистов участвовали красноармейцы Калининского полигона. Там на полигоне Варвара Мясникова училась стрелять из пулемёта «Максим» и, по словам командира, даже превзошла многих красноармейцев.

Но, увы, в Гражданскую войну женщины периодически стреляли из пулемётов, но никогда (!) не входили в состав пулемётных расчётов. Дело в том, что в походном положении «Максим» образца 1910 года переносился на двух людских вьюках. Вес ствола без охлаждающей жидкости 28,5 кг, а станка системы Соколова — 43,5 кг. Естественно, что в расчёты «Максимов» брали сильных крепких мужиков.

Ряд киноведов утверждают, что прототипом Анки-пулемётчицы была санитарка Мария Попова. Причем, о каких-либо увлечениях Петра Исаева (Петьки) и Марии Поповой историкам неизвестно.

А кто должен был изображать белых? Реально 25-я стрелковая дивизия сражалась в основном с уральскими казаками. Но показать в фильме только казаков было политически неверно. Посему в кино ввели «каппелевцев». Но, увы, 25-я дивизия нигде с «каппелевцами» не встречалась.

Братья Васильевы одели «каппелевцев» в чёрные мундиры с аксельбантами, и они под чёрным знаменем с черепом и костями пошли на чапаевцев в психическую атаку. На самом деле воинство Каппеля было одето кто во что горазд. Помните — «мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский».

Такие чёрные мундиры имели «цветные части» полковника Маркова. У них же была эмблема с черепом и костями. Но, увы, воевали марковцы у Деникина в 1500 км от района действий дивизии Чапаева.

Нет сведений и о том, что части Каппеля ходили в психическую атаку. Правда, у Деникина пару раз генералы Слащёв и Май-Маевский водили солдат в психическую атаку на морально неустойчивые красные части.

Там же, где имелись грамотные командиры, психическая атака была самоубийством из-за действия шрапнели и пулемётов.

Обратим внимание, в ходе психической атаки «каппелевцев» снимали только общим планом, а чапаевский бойцов — крупным, дабы показать переживания героев и вызвать к ним симпатию. Замечу, что в 1930—1950-х годах все зрители сочувствовали Анке, а не «каппелевцам». Ностальгия по белогвардейским офицерам появилась у советских образованцев гораздо позже, в 1960—1980-х годах. Но это тема отдельного рассказа.

5 ноября 1934 года в ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера «Чапаева». Через три дня после премьеры в газете «Известия» была опубликована рецензия, где утверждалось, что в фильме принижена роль комиссара Фурманова.

Но Сталин вызвал тогдашнего главного редактора «Известий» Бухарина, и уже через 5 дней в «Известиях» появилась хвалебная рецензия.

А в «Правде» 21 ноября говорилось: «Картину посмотрела вся страна». И действительно, до 1940 года «Чапаева» в СССР посмотрели свыше 50 миллионов зрителей. Говорят, что Сталин смотрел картину 38 раз. Во всяком случае, в 1935 году Васильевы получили по ордену Ленина.

14 января 1935 года состоялась премьера «Чапаева» в США. Профессор калифорнийского университета Питер Кенец в книге «Кино и советское общество» утверждал, что «Чапаев», согласно опросам общественности, считается лучшим советским фильмом как у американцев, так и у русских эмигрантов.

С 1937 года фильм демонстрировали во Франции, Испании, Дании, а после 1945 года — ещё в десятках стран.

Многим зрителям не понравилось, что в конце фильма Чапаев погибает. Поэтому Васильевы ещё в ходе съёмок прорабатывали варианты, как оставить Василия Ивановича в живых.

В 1941 году Василий Иванович «воскрес», по крайней мере, в кино — «Ленфильм» снял киноновеллу «Чапаев с нами». Автор сценария Лео Ариштам. В роли Чапаева по-прежнему Борис Бабочкин. Конец фильма совсем иной. Тут Чапаев переплывает реку, а там в финале он в бурке на коне произносит речь перед бойцами Красной Армии, уходящими на фронт в 1941 году.

Но по-настоящему Василий Иванович воскрес в 1960-х годах в виде героя анекдотов. И оказался живее всех живых — «Чукчи», «Штирлица» и «поручика Ржевского».

Некоторые историки считают, что анекдоты о Чапаеве выдумывала антисоветски настроенная интеллигенция, дабы опорочить героя Гражданской войны. Замечу, что чисто политических анекдотов о Ленине, Хрущёве, Брежневе и т. п. у нас хватало, но по стилю и политической направленности анекдоты о Чапаеве были ближе не к ним, а к «поручику Ржевскому» и «Штирлицу».

В анекдотах Василий Иванович в чём-то глуповат, но остер на язык, охоч до женского полу, любит выпить. Но разве это не герой, не типичный русский мужик?

Ну, а многие анекдоты были просто патриотичны. Например, анекдот про Чапаева и ниндзя: Василий Иванович ругается, вытирая окровавленную шашку: «И надо же с голой пяткой, да на героя Гражданской войны полез!»

Можем ли представить себе обратное, чтобы в анекдоте ниндзя побил Чапаева? На интеллигентской кухне слушатели поморщатся, а в пивной и в морду могут дать.

Анекдоты были спровоцированы колоритными диалогами и ситуациями в фильме Васильевых, а никак не попытками скомпрометировать героя Гражданской войны.

Между прочим, я не слышал ни одного анекдота о Щорсе, фильм о котором крутили много лет. Не было анекдотов и о других полководцах Гражданской войны, ни о белых, ни о красных. Ну, разве что они появлялись в анекдотах про Чапаева. Тут больше всего досталось Григорию Котовскому, но не из-за фильма о нём, а из-за бритой головы. «Василий Иванович, Фантомаса поймали! — Петька! Немедленно отпустить товарища Котовского!»

Грянула перестройка, и наряду с бесплатными путёвками, квартирами, высшим образованием и медобслуживанием исчезли и весёлые анекдоты. Ради интереса можете спросить нынешних 15 17-летних — кто такой Василий Иванович? Так ведь вряд ли кто ответит.

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Василий Чапаев
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